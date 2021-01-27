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  4. 2022 BMW 2-Serisi Coupe kamuflajlı yakalandı

2022 BMW 2-Serisi Coupe kamuflajlı yakalandı

27.01.2021 07:56 | Son Güncelleme:
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2022 BMW 2-Serisi Coupe kamuflajlı yakalandı

2-Serisi Coupe, bu yıl sahalara inmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Model soğuk hava testlerinde kamuflajlı olarak kameralara yakalandı.

Çekimler, otomobilin karlı yollarda yaptığı için, model daha kış testlerini tamamlamamış gibi görünüyor. Ancak otomobile genel anlamda baktığımızda modelin daha agresif bir tasarım ile bize merhaba diyeceğini anlıyoruz. 2022 BMW 2-Serisi Coupe kamuflajlı yakalandı. 2022 BMW 2-Serisi Coupe ne zaman ortaya çıkacak?

BMW-2-Series-Coupe

TASARIMDA NELER VAR?

Tavan çizgisi, mevcut modelden daha dik ve daha coupe havası veriyor. Kamuflajın altında ızgaranın ne kadar büyüyeceğini söylemek zor. Ancak BMW'nin aşırı büyük böbrek eğilimini azaltıp azaltmayacağını görmek ilginç olacak. Sızan görüntüler, yeni otomobilin ızgarasının makul boyutta olacağını öne sürdüğü için durum şu an için karışık.

BMW-2-Series-Coupe

HANGİ PLATFORM İLE GELCEK?

Yeni otomobil, 2 Serisi Gran Coupe ve 2 Serisi Active Tourer tarafından kullanılan önden çekişli UKL platformu yerine BMW'nin CLAR platformunu temel alacak. Bu platform sayesinde modelin arkadan çekişli olacağı ve bir dizi benzinli ve dizel motoru içerisinde barındıracağı anlamına geliyor. Modelde 3.0 litrelik 6 silindir bir makinenin yer alacağı tahmin ediliyor. M3 ve M4 manuel şanzıman sunarken, M2'nin çift kavramalı bir şanzımanın yanı sıra bir de manuel ile de sunulması ihtimali var. Tamamen yeni 2 Serisi Coupe muhtemelen 2022 model yılı olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor ve önümüzdeki yıl yeni M2 Coupe’de ortaya çıkacak

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