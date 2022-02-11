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2022 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? 2022 İOKBS başvuruları hangi tarihte başlayacak?

11.02.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Bursluluk Sınavı tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı olan İOKBS tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Vatandaşlar başvuru ve sınav tarihleri için araştırmalarına hız verdi. Peki 2022 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? 2022 İOKBS başvuruları hangi tarihte başlayacak? Detaylar haberimizde...

2022 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? 2022 İOKBS başvuruları hangi tarihte başlayacak?

2022 Bursluluk Sınavı tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Eğitimlerini maddi destek alarak sürdürmek isteyen öğrenciler için yapılan bursluluk sınavına katılmak isteyen öğrenciler araştırmalarına hız verdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tarih merak konusu oldu. Bu kapsamda 2022 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? 2022 İOKBS başvuruları hangi tarihte başlayacak? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 Bursluluk sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.

2022 İOKBS BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

2022 İOKBS başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Bursluluk sınavına dair bilgiler daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak. Konuyla ilgili gelişmeler tarih açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

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