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2022'de okullar ne zaman kapanıyor? MEB açıkladı! Okullar ne zaman tatil olacak?

09.05.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca öğrenci ve veli Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerine ne zaman ara verileceğini araştırıyor. Okulların tatil olacağı tarih şimdiden sorgulanmaya başladı. Peki 2022'de okullar ne zaman kapanacak? Tatil ne zaman? İşte okulların kapanış tarihi...

2022'de okullar ne zaman kapanıyor? MEB açıkladı! Okullar ne zaman tatil olacak?

2021-2022 eğitim öğretim senesinin ne zaman son bulacağını araştıran öğrenciler, geçtiğimiz Eylül ayında başlayan sezonun ne zaman biteceğini merakla sorguluyor. Okulların kapanacağı tarih ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.
Peki okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. Öğrenciler 24 Ocak'ta yarıyıl tatiline giriş yapmış oldular. Ara tatillerin ardından sıra yaz tatiline geldi.

İkinci dönem ise 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlamıştı. 17 Haziran 2022 Cuma günü ikinci dönem de sona ermiş olacak. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline girecekler.

İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlamış ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona ermişti.

YENİ EĞİTİM YILINDA OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı da 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlamış olacak.

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