2022'de okullar ne zaman kapanıyor? MEB açıkladı! Okullar ne zaman tatil olacak?

2021-2022 eğitim öğretim senesinin ne zaman son bulacağını araştıran öğrenciler, geçtiğimiz Eylül ayında başlayan sezonun ne zaman biteceğini merakla sorguluyor. Okulların kapanacağı tarih ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Peki okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. Öğrenciler 24 Ocak'ta yarıyıl tatiline giriş yapmış oldular. Ara tatillerin ardından sıra yaz tatiline geldi.

İkinci dönem ise 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başlamıştı. 17 Haziran 2022 Cuma günü ikinci dönem de sona ermiş olacak. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline girecekler.

İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başlamış ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona ermişti.

YENİ EĞİTİM YILINDA OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı da 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlamış olacak.

