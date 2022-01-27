2022 EKPSS başvuruları ne zaman? EKPSS sınav ücreti ne kadar, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM 2022 sınav takviminin belli olmasının ardından "EKPSS başvuru kılavuzu 2022 yayımlandı mı? EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav ücreti ne kadar?" soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Ocak ayı içerisinde başlayacak olan başvuru işlemleri ÖSYM tarafından paylaşılacak olan kılavuz bilgilerine göre yapılacak. İşte 2022 EKPSS başvuruları ve sınav ücretine ilişkin ayrıntılar...

2022 EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EKPSS başvuruları 27 Ocak 2022 tarihinde yani bugün başladı. Sınav 24 Nisan 2022'de düzenlenecek. Sonuçlar ise Mayıs ayında ilan edilecek.

EKPSS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı. Sınava girecek adaylar başvuru kılavuzuna, ÖSYM'nin 'https://www.osym.gov.tr/TR,22564/2022-ekpss-kilavuz-tablolar-ve-basvuru-bilgileri.html' adresinden ulaşabilir.

EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

EKPSS sınavı için başvuru ücreti araştırılan konulardan oldu. Başvuru ücreti kılavuzun yayımlanması ile birlikte belli olacak.

EKPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

EKPSS, 2022 yılında 24 Nisan tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 20 Mayıs 2022'de açıklanacak.

