HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 engelli memur alımı sonuçları!

2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 engelli memur alımı sonuçları!

16.01.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle bazı kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yapılacak olan engelli kamu personeli yerleştirme işlemlerine ilişkin tercih kılavuzu adayların erişimine açılmış durumda. Peki 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte 2022 engelli memur alımı sonuçları!

2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 engelli memur alımı sonuçları!

ÖSYM, EKPSS sonuçlarının duyurulmasıyla ilgili bilgilendirmeyi resmi adresi üzerinden yaptı. Buna göre ÖSYM tarafından, kamuya engelli personel yerleştirme tercih işlemlerine ilişkin kılavuzu site üzerinde yayımlandı. Peki 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınava katılan adaylar, 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin sitesinden erişebilmekte. EKPSS tercihleri 5 Ocak 2022 tarihinde başlamıştı. Adaylar işlemlerini 14 Ocak günü saat 23:59’a kadar gerçekleştirebilecek. EKPSS tercih işlemlerini yapmak isteyen kişilerin 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS’ye girmiş veya 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belli olmadı.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Adaylar, 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 11.30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecekler. Tercihler 05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Tercih işlemleri, 14 Ocak 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Yapılan tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Korkutan gelişme! Haberi doğruladılarKorkutan gelişme! Haberi doğruladılar
MEB ortaokul ve liselerde sınav yaptı! Sonuçlar ne olacak?MEB ortaokul ve liselerde sınav yaptı! Sonuçlar ne olacak?
Anahtar Kelimeler:
memur alımı Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Öğretmenlere yeni mesleki eğitim geliyor!

Öğretmenlere yeni mesleki eğitim geliyor!

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

Türkiye'nin konuştuğu hastanedeki skandalda yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu hastanedeki skandalda yeni gelişme!

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

CHP'nin acı kaybı! CHP lideri Kılıçdaroğlu duyurdu

CHP'nin acı kaybı! CHP lideri Kılıçdaroğlu duyurdu

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Enes Kara'nın annesi ilk kez konuştu! Dikkat çeken sözler

Enes Kara'nın annesi ilk kez konuştu! Dikkat çeken sözler

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

Tantunicide skandal görüntüler! Çöpten biber turşusu toplattırdı

Tantunicide skandal görüntüler! Çöpten biber turşusu toplattırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.