2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 engelli memur alımı sonuçları!

ÖSYM, EKPSS sonuçlarının duyurulmasıyla ilgili bilgilendirmeyi resmi adresi üzerinden yaptı. Buna göre ÖSYM tarafından, kamuya engelli personel yerleştirme tercih işlemlerine ilişkin kılavuzu site üzerinde yayımlandı. Peki 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınava katılan adaylar, 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin sitesinden erişebilmekte. EKPSS tercihleri 5 Ocak 2022 tarihinde başlamıştı. Adaylar işlemlerini 14 Ocak günü saat 23:59’a kadar gerçekleştirebilecek. EKPSS tercih işlemlerini yapmak isteyen kişilerin 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS’ye girmiş veya 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belli olmadı.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Adaylar, 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 11.30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecekler. Tercihler 05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Tercih işlemleri, 14 Ocak 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Yapılan tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.



