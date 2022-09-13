HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 2022 Emmy Ödüllerine yine Succesion ve Ted Lasso damgası

2022 Emmy Ödüllerine yine Succesion ve Ted Lasso damgası

13.09.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

74. Emmy Ödülleri Los Angeles’taki törenle sahiplerini buldu. Medya devi Rupert Murdoch ve ailesinden ilham aldığı konuşulan HBO yapımı Succession en iyi drama dizisi seçildi. Dizi büyük ödülle birlikte dört ödül daha aldı.

2022 Emmy Ödüllerine yine Succesion ve Ted Lasso damgası

Apple TV+ dizisi Ted Lasso da gecenin kazananları arasında yer aldı. Dizi ikinci yıl üst üste en iyi komedi ödülünü aldı.

Dizide Amerikan futbolu koçunu oynayan Jason Sudeikis ‘en iyi komedi aktörü’, rol arkadaşı Brett Goldstein da ‘yardımcı erkek oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.

Yine HBO yapımı olan ‘The White Lotus’ 10 ödülle gecenin parlayan yapımlarından oldu.

Drama dalında erkek oyuncu ödülü Squid Game’in Güney Koreli yıldızı Lee Jung-jae’ye gitti.

Lee b﻿u dalda ödül alan ilk Asya kökenli oyuncu oldu.

Aynı dalda kadın oyuncu ödülü ile Euphoria isimli yapımda uyuşturucu bağımlısı bir genç kızı canlandıran Zendaya’ya verildi.

Jean Smart da Hacks dizisi ile komedi dalında en iyi aktris oldu.

S﻿quid Games'in yıldızı Lee Jung-jae tarihe geçti

B﻿aşlıca ödüller ve adaylar

En iyi dram dizisi: Succession (HBO/HBO Max)

Adaylar:

  • Better Call Saul (AMC)
  • Euphoria (HBO/HBO Max)
  • Ozark (Netflix)
  • Severance (Apple TV+)
  • Squid Game (Netflix)
  • Stranger Things (Netflix)
  • Yellowjackets (Showtime)

En iyi komedi dizi: Ted Lasso (Apple TV+)

Adaylar:

  • Abbott Elementary (ABC)
  • Barry (HBO/HBO Max)
  • Curb Your Enthusiasm (HBO/HBO Max)
  • Hacks (HBO/HBO Max)
  • The Marvelous Mrs Maisel (Prime Video)
  • Only Murders In The Building (Hulu)
  • What We Do In The Shadows (FX)

En iyi mini dizi: The White Lotus (HBO/HBO Max)

Adaylar:

  • Dopesick (Hulu)
  • The Dropout (Hulu)
  • Inventing Anna (Netflix)
  • Pam & Tommy (Hulu)

Ted Lasso dizisi ekibi

Dram dizilerinde en iyi erkek oyuncu: Lee Jung-jae Squid Game (Netflix)

Adaylar:

  • Jason Bateman - Ozark (Netflix)
  • Brian Cox - Succession (HBO/HBO Max)
  • Bob Odenkirk - Better Call Saul (AMC)
  • Adam Scott - Severance (Apple TV+)
  • Jeremy Strong - Succession (HBO/HBO Max)

Dram dizilerinde en iyi kadın oyuncu: Zendaya - Euphoria (HBO/HBO Max)

Adaylar:

  • Jodie Comer - Killing Eve (BBC America)
  • Laura Linney - Ozark (Netflix)
  • Melanie Lynskey - Yellowjackets (Showtime)
  • Sandra Oh - Killing Eve (BBC America)
  • Reese Witherspoon - The Morning Show (Apple TV+)

Komedi dizilerinde en iyi erkek oyuncu: Jason Sudeikis - Ted Lasso

Adaylar:

  • Donald Glover - Atlanta (FX)
  • Bill Hader - Barry (HBO/HBO Max)
  • Nicholas Hoult - The Great (Hulu)
  • Steve Martin - Only Murders In The Building (Hulu)
  • Martin Short - Only Murders In The Building (Hulu)

Komedi dizilerinde en iyi kadın oyuncu: Jean Smart - Hacks

Adaylar:

  • Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs Maisel (Prime Video)
  • Quinta Brunson - Abbott Elementary (ABC)
  • Kaley Cuoco - The Flight Attendant (HBO/HBO Max)
  • Elle Fanning - The Great (Hulu)
  • Issa Rae - Insecure (HBO/HBO Max)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adliyenin önünde kendini yakmak istedi! Nedeni ise herkesi şaşırttıAdliyenin önünde kendini yakmak istedi! Nedeni ise herkesi şaşırttı
Kan donduran vahşet! Cesedi yol kenarında bu halde bulunduKan donduran vahşet! Cesedi yol kenarında bu halde bulundu
Balkondan iç çamaşırı düştü, pompalı tüfekle vuruldular!Balkondan iç çamaşırı düştü, pompalı tüfekle vuruldular!
Anahtar Kelimeler:
Emmy Ödülleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İBB Meclisi’nde gergin dakikalar! “O bizim için bir haindir” dedikten sonra ortalık karıştı

İBB Meclisi’nde gergin dakikalar! “O bizim için bir haindir” dedikten sonra ortalık karıştı

Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim! Sınırda çatışmalar başladı

Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim! Sınırda çatışmalar başladı

Bunun adı cinayet karantinası! 'Kapıları zincirle bağladılar'

Bunun adı cinayet karantinası! 'Kapıları zincirle bağladılar'

'Park' kavgası kanlı bitti! Suriyeli grup diş teknisyenini bıçakladı

'Park' kavgası kanlı bitti! Suriyeli grup diş teknisyenini bıçakladı

Emine Ün'den bikinili paylaşım! Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşine nispet yaptı

Emine Ün'den bikinili paylaşım! Kardeşiyle ilişki yaşayan eski eşine nispet yaptı

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

İlginizi Çekebilir

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.