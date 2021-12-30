2022 Etkileyici yılbaşı mesajları! Resimli, Noel Babalı yılbaşı mesajları...

Yeni yıl sözleri ve mesajları 2022'ye saatler kala en çok araştırılan konulardan oldu. Uzakta olan sevdiklerine kalplerinden geçen dilekleri iletmek isteyen kişiler akrabalarına, sevgililerine, ailelerine gönderebilecekleri en güzel resimli ve Noel Babalı yılbaşı mesajlarını merak ediyor.

Bugün, Türkiye dahil olmak üzere Gregoryen takvim’inin kullanıldığı pek çok ülkede yılın ilk resmi günü olarak bilinmekte. Yılbaşı, yeni bir yıla başlandığının simgesidir.

İşte sizin için en güzel ve etkileyici yılbaşı mesajları!

EN ETKİLEYİCİ YILBAŞI MESAJLARI!

Pandeminin sonlandığı, hayatta bereketin ve mutluluğun yayıldığı, ülkemizde ve dünyamızdaki sorunların sona erdiği, huzur içinde bir yıl yaşayabilmek dileğiyle. Hoşgeldin 2022!

İdeal denen şey bir yıldıza benzer, ona hiçbir zaman ulaşamayız ama, tıpkı denizcilere olduğu gibi bize de yolumuzu gösteren odur. Yeni yılda tüm ideallerine kavuşman dileğiyle... Mutlu ve sağlıklı seneler!

Yeni senede hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayırın kendinize. Mutlu seneler!

Yeni bir seneye girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!

Düş olmadan büyük şeyler yapılamaz. 2022 senesinde tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileği ile. Mutlu Yıllar!

2021 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2022 yılı daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Yeni senen sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar canım!

Yeni senenin size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Herkese Mutlu Yıllar...

Bu yıl da yaşanan kötü günleri geride bıraktık. Kaybettiklerimizi unutmamamız dileğiyle. Nice yıllara!

Yeni senenin en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı bütün dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle!

Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!

Yeni yılın size neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle... En içten sevgilerimle...

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

En büyük zaman hırsızı, yaşadığımız kararsızlıktır. 2022 senesi tüm kararlarımızın gerçekleşmesi ve mutluluğu getirmesi dileğiyle, nice mutlu yarınlara!

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve insanlığın barış içinde yaşaması dileğiyle... Mutlu seneler!

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı ya da Yeni Yıl bir yılın bitiminin ve yeni bir yıla başlangıcın kutlandığı kültürel bir olay olarak tarif edilebilir. Yıllık takvime sahip kültürler tarafından kutlanmaktadır.

Bugün, Türkiye dahil olmak üzere Gregoryen takvim’inin kullanıldığı birçok ülkede yılın ilk resmi günüdür. Bu sebeple Bir Hıristiyan bayramı olan ve İsa’nın doğuşunu kutlayan Noel’den tamamen ayrı olarak kutlanmaktadır. Fakat bazı ülkelerde Noel ve Yılbaşı tatilleri birleştirilmektedir. Ağaç süsleme ve hediyeleşme gibi aktiviteler genelde yılbaşında değil, Noel’de gerçekleştirilmektedir.

NOEL NEDİR?

Christmas olarak da bilinen Noel Bayramı genellikle yılbaşı ile karıştırılmaktadır. Noel, Hz. İsa'nın doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü bir bayram olarak tanımlanmaktadır. Yani Noel dini bir özellik taşırken, yılbaşı yalnızca yeni bir seneye başlangıcın kutlaması olarak tanımlanmaktadır. Yılbaşı 25 Aralık'ta değil 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede kutlanmaktadır.

