2022 Ford Ranger kamuflajlı yakalandı. Tamamen yenilenen model ağır kamuflajlar altında kameralara yakalandı. Ranger'ın yeni F-150'den büyük ölçüde ilham alacağı gerçeğini gizlemek mümkün değil . Tıpkı ağabeyi gibi, kamyonun dikey farları ve C şeklinde gündüz aydınlatmaları gözlerden kaçmıyor. 2022 Ranger, F-150'den ilham alan bir ızgaraya sahip olan modelin tek benzer noktası burası değil. Kamuflaj sebebiyle ayrıntıları anlamak zor, ancak bu özel prototipte iki çubuklu bir ızgara ve kamuflajın altına gizlenmiş belirgin bir Ford logosu yer alıyor. Kamyonun geri kalanı için pek fazla söylenecek şey yok. Ancak aerodinamik dokunuşlar ve yeni arka stoplar beklentiler arasında.

YENİ FORD RANGER’IN KOKPİTİ NASIL OLACAK?

İç mekanın hakkında fotoğraf maalesef yok. Ancak içeride büyük değişiklikler bekleniyor. Hiçbir şey resmi olmasa da, kabin daha kaliteli malzemeler ve daha modern bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca yeni bir SYNC 4 bilgi-eğlence sisteminin mevcut SYNC 3’ün yerini alması bekleniyor.

HANGİ MOTORLA GELEBİLİR?

Motor seçenekleri henüz onaylanmadı ancak, 2.3 litrelik EcoBoost dört silindirli motor büyük olasılıkla modelde yer alacak. Bu makine 270 Bg güç ve 420 Nm tork değeri üretecek. ABD'ye özel bir Ranger Raptor hakkında da sayısız söylenti var. Bazıları, 310 Bg güç ve 542 Nm tork üreten Bronco'nun 2.7 litrelik EcoBoost V6 makinasının bu modelde yer alamasını bekliyor. Diğer bir söylenti ise 3.0 litrelik EcoBoost motorun 400 Bg güç ve 562 Nm tork değeri ile bu otomobilde kullanılmasıdır. Ford bu konudaki ketum yaklaşımlarını korurken, Ranger'ın 2022'nin başlarında geleceğini belirtti. Bu tarih, Ford'un Volkswagen'le olan ortaklığının bir parçası olarak duyuruldu ve Ford Ranger'a dayanan bir Amarok’da iki marka ortaklığında üretilecek.



