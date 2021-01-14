HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. 2022 Ford Ranger kamuflajlı yakalandı

2022 Ford Ranger kamuflajlı yakalandı

14.01.2021 10:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
2022 Ford Ranger kamuflajlı yakalandı

2022 Ford Ranger kamuflajlı yakalandı. Ford Ranger, 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döndü. Ancak bu, uluslararası pikap modelinin Amerika versiyonunda biraz daha fazlasını sunuyor.

2022 Ford Ranger kamuflajlı yakalandı. Tamamen yenilenen model ağır kamuflajlar altında kameralara yakalandı. Ranger'ın yeni F-150'den büyük ölçüde ilham alacağı gerçeğini gizlemek mümkün değil . Tıpkı ağabeyi gibi, kamyonun dikey farları ve C şeklinde gündüz aydınlatmaları gözlerden kaçmıyor. 2022 Ranger, F-150'den ilham alan bir ızgaraya sahip olan modelin tek benzer noktası burası değil. Kamuflaj sebebiyle ayrıntıları anlamak zor, ancak bu özel prototipte iki çubuklu bir ızgara ve kamuflajın altına gizlenmiş belirgin bir Ford logosu yer alıyor. Kamyonun geri kalanı için pek fazla söylenecek şey yok. Ancak aerodinamik dokunuşlar ve yeni arka stoplar beklentiler arasında.

2022-Ford-Ranger-7

YENİ FORD RANGER’IN KOKPİTİ NASIL OLACAK?

İç mekanın hakkında fotoğraf maalesef yok. Ancak içeride büyük değişiklikler bekleniyor. Hiçbir şey resmi olmasa da, kabin daha kaliteli malzemeler ve daha modern bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca yeni bir SYNC 4 bilgi-eğlence sisteminin mevcut SYNC 3’ün yerini alması bekleniyor.

2022-Ford-Ranger

HANGİ MOTORLA GELEBİLİR?

Motor seçenekleri henüz onaylanmadı ancak, 2.3 litrelik EcoBoost dört silindirli motor büyük olasılıkla modelde yer alacak. Bu makine 270 Bg güç ve 420 Nm tork değeri üretecek. ABD'ye özel bir Ranger Raptor hakkında da sayısız söylenti var. Bazıları, 310 Bg güç ve 542 Nm tork üreten Bronco'nun 2.7 litrelik EcoBoost V6 makinasının bu modelde yer alamasını bekliyor. Diğer bir söylenti ise 3.0 litrelik EcoBoost motorun 400 Bg güç ve 562 Nm tork değeri ile bu otomobilde kullanılmasıdır. Ford bu konudaki ketum yaklaşımlarını korurken, Ranger'ın 2022'nin başlarında geleceğini belirtti. Bu tarih, Ford'un Volkswagen'le olan ortaklığının bir parçası olarak duyuruldu ve Ford Ranger'a dayanan bir Amarok’da iki marka ortaklığında üretilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Makyajlı Volkswagen Polo kameralara yakalandıMakyajlı Volkswagen Polo kameralara yakalandı
64 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 6464 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 64

En Çok Okunan Haberler

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Yeni 2022 Mercedes-Benz GLC kamuflajlı yakalandı

Yeni 2022 Mercedes-Benz GLC kamuflajlı yakalandı

Makyajlı Volkswagen Polo kameralara yakalandı

Makyajlı Volkswagen Polo kameralara yakalandı

Arabalarda aerodinamik yapı nedir? Tüketim ve performansa etkileri nelerdir?

Arabanız bu sebeple daha fazla yakıt tüketebilir!

Hyundai IONIQ 5 önümüzdeki ay görücüye çıkacak

Hyundai IONIQ 5 önümüzdeki ay görücüye çıkacak

Bujisiz motor nedir? Bujisiz motorun çalışma prensibi nasıldır? Bujisiz motorun avantajları nelerdir?

Bujisiz motor çalışır mı?

Rodaj nedir, ne işe yarar, artıları var mıdır? Motoru açmak gerekli midir? Rodaj döneminde nelere dikkat edilmelidir?

Motorunuz için hayati önem taşıyan rodaj nedir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.