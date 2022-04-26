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2022 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi kandil mi? Kandil ne zaman?

26.04.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi hızla araştırılmaya başlandı. Ramazan ayın yani 11 ayın sultanı artık bitiyor. Bereket, bolluk ve oruçla geçen bir ayın sonuna geliyoruz. Manevi duyguların yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayının sonunda tüm İslam alemi Kadir Gecesi'ni yaşayacak. Ramazan'ın bitmesine az bir zaman vatandaşlar Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi kandil mi şeklinde sorular sorulmaya başlandı. İşte 2022 Kadir Gecesi detayları!

2022 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi kandil mi? Kandil ne zaman?

Kadir Gecesi tarihi büyük bir merakla araştırılıyor. Vatandaşlar tarafından kandil günleri 2022 yılında yoğun ilgi görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini gün ve ayların yer aldığı dini takvime göre yılın ilk kandili şubat ayında idrak edildi. Regaip, Miraç ve Berat Kandili’ni idrak eden Müslümanlar heyecanla yeni kandil tarihini araştırmaya başladı. Kadir Gecesi ne zaman, Kadir Gecesi kandil mi? işte tüm bu soruların yanıtları...

KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

Kadir gecesinin Kur’an-ı Kerim ve hadislerde ifadesini bulan önemi, bu gecede yapılan ibadet ve duaların kabul edileceğine, bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağına dair Hz. Peygamber’in açıklamaları, Müslüman toplumlarda ve özellikle Osmanlılar’da Kadir gecesinin diğer kandillere göre daha büyük ilgi görmesine, bu arada sosyal hayata yansımasına, örf ve adetlerin zenginleşmesine vesile olmuştur. Halk arasında dolaşan yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir.

KANDİL NE ZAMAN?

Yılın son kandili olan Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 tarihinde idrak edilecek. Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor.

KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur. Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir gecesi Ramazan
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