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  4. 2022 Kış Paralimpik Oyunları Açılışı Google'da doodle oldu! Paralimpik oyun nedir? 2022 Kış Olimpiyatları ne zaman? Hangi tarihte bitecek?

2022 Kış Paralimpik Oyunları Açılışı Google'da doodle oldu! Paralimpik oyun nedir? 2022 Kış Olimpiyatları ne zaman? Hangi tarihte bitecek?

04.03.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Kış Paralimpik Oyunları Açılışı için Google, doodle yaparak hatırlatma yaptı. Ulusal Pekin Stadı'nda yapılacak törenle start verecek olimpiyatlara ilişkin Paralimpik oyun nedir? 2022 Kış Olimpiyatları ne zaman? Hangi tarihte bitecek? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

2022 Kış Paralimpik Oyunları Açılışı Google'da doodle oldu! Paralimpik oyun nedir? 2022 Kış Olimpiyatları ne zaman? Hangi tarihte bitecek?

2022 Kış Paralimpik Oyunları Açılışına dikkat çekmek isteyen Google, doodle yaparak hatırlatma yaptı. Kış Paralimpik Oyunları Ulusal Pekin Stadı'nda gerçekleştirilecek törenle 4 Mart 2022 Cuma (bugün) başlayacak. Peki Paralimpik oyun nedir? 2022 Kış Olimpiyatları ne zaman? Hangi tarihte bitecek? Ayrıntıları sizler için derledik.

Paralimpik oyun nedir? 2022 Kış Olimpiyatları ne zaman?

PARALİMPİK OYUN NEDİR?

Paralimpik oyun, farklı engelleri bulunan sporcuların katıldığı çok sporlu etkinlik olarak bilinmektedir.

Paralympic kelimesi engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Paralimpik oyun nedir? 2022 Kış Olimpiyatları ne zaman?

Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır.

Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilir.

Paralimpik oyun nedir? 2022 Kış Olimpiyatları ne zaman?

2022 KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

2022 Kış Paralimpik Oyunları 4 Mart Cuma ila 13 Mart Pazar günü arasında yapıalcak.

Çin Pekin'in ev sahibi olduğu organizasyonun 80 bin kişi kapasiteli Ulusal Pekin Stadı'nda yapılacak törenle başlayacak.

2022 Kış Paralimpik Oyunları sırasında, ikisi 2018'in altında olmak üzere, beş spor dalında yetmiş sekiz etkinlik yapılacak.

Paralimpik oyun nedir? 2022 Kış Olimpiyatları ne zaman?

2022 KIŞ OLİMPİYATLARI BİTECEK?

Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, buz hokeyi, snowboard ve tekerlekli sandalye körling gibi dallarda sporcuların yarışacağı 2022 Kış Paralimpik Oyunları 13 Mart Pazar günü bitecek.

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