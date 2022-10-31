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2022 KPSS soruşturmasında yeni gelişme

31.10.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) iptal edilen KPSS lisans oturumuna ilişkin ön raporunda, sınav sorularının sızdığı yönünde herhangi bir tespitin yapılamadığı belirtildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde bazı kamu görevlileri için soruşturma izni verildiği, savcılığın, soruşturma izni verilmeyen kamu personeli için Danıştay’a itiraz ettiği öğrenildi.

31 Temmuz 2022’de gerçekleştirilen KPSS’de çıkan soruların, sınav öncesinde bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Bunun ardından Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) yönelik iddialarla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, YÖK de idari soruşturma başlattı.

Soruşturma neticesinde YÖK tarafından hazırlanan rapor, geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Raporda, iddia edildiği gibi sınav sorularının daha önce sızdırıldığına yönelik bir tespitin yapılamadığının bilgisi yer aldı. Ancak savcılık sınavda çıkan 4 soru yönünden şaibe iddialarının ortaya çıkartılması için, dönemin ÖSYM başkanı ile sorumluları hakkında soruşturma izni talep etti. Bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilirken, bazı kamu görevlileri hakkında izin verilmediği öğrenildi.

Savcılık, YÖK’ten gelen raporla birlikte, soruşturma çerçevesinde elde edilen tüm bilgileri bir dosya halinde Danıştay’a göndererek, bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine itiraz etti.

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