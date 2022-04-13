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  4. 2022 KURBAN BAYRAMI TARİHİ! Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı hangi aya denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHİ! Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı hangi aya denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

13.04.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tarihleri merak edilip araştırılmaya başlandı. Tüm İslam alemi yaklaşmakta olan Ramazan Bayramını idrak edecek. Ancak vatandaşlar Kurban Bayramı hakkında da sorular sormaya başladı. Ramazan ayı içinde olduğumuz şu zaman diliminde ilk merak edilen Ramazan Bayramının ne zaman idrak edileceği olurken bir sonraki bayram olan Kurban Bayramının da hangi aya denk geldiği araştırılıyor. İşte 2022 Kurban Bayramına dair detaylar!

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHİ! Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı hangi aya denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramının ne zaman olduğu sorusu en az Ramazan Bayramı kadar soruluyor. Yazın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar, Kurban Bayramının da ne zaman idrak edileceğini sorguluyor. Diyanet 2022 dini bayramların tarihlerini açıkladı. Dini bayramlar içinde en çok araştırılan da 2022 Kurban Bayramı tarihi oldu. 2022 Kurban Bayramı hakkında sorduğunuz soruların cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bilindiği gibi Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ile arasında yaklaşık olarak 2 ay bulunuyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayında idrak edilecek. Kurban Bayramının 1. günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi tarihine denk gelmekte, 12 Temmuz 2022 Salı günü ise Kurban Bayramının son günüdür.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı arefe günü: 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. günü: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 12 Temmuz 2022 Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2022 yılı yani bu yıl ilk günü Cumartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması beklenmiyor. Bu konu ile ilgili olarak net bir açıklama henüz gelmedi.

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Ramazan Bayramı Kurban Bayramı Ramazan
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