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  4. 2022 Mercedes-AMG GT 73e PHEV en güçlü olmak için geliyor

2022 Mercedes-AMG GT 73e PHEV en güçlü olmak için geliyor

15.02.2021 07:48 | Son Güncelleme:
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2022 Mercedes-AMG GT 73e PHEV en güçlü olmak için geliyor

Mercedes -AMG, 800 Bg üzerinde güç üreten devasa bir plug-in hibrit güç aktarım mekanizmasına sahip GT 4 Coupe'yi ortaya çıkarma zamanı geldi.

Casus fotoğrafçılar tarafından uzunca süre takip edilen model kış testlerinde yeniden kameralara yakalandı.

2022-Mercedes-AMG-GT-73e

DAHA GÜÇLÜ BİR MOTOR

AMG'nin yeni plug-in hibrit güç aktarım mekanizmasının temel ayrıntılarını zaten biliyoruz. Kaputun altında, 201 Bg güç üreten elektrik motor yer alıyor. Bu motorun yanında 604 Bg güç üreten çift turbo 4.0 litrelik V8 motorda sunuluyor. Bu kombinasyon ile otomobil 805 Bg güç üretecek.

2022-Mercedes-AMG-GT-73e

HİBRİT OLDUĞU HER DETAYINDAN BELLİ

Fotoğraftaki test aracına çok yakından baktığımızda, şarj noktasının arka tampona gizlendiğini görüyoruz. GT 73e'nin pil kapasitesi hakkında hala herhangi bir ayrıntı yer almıyor. Ancak yalnızca elektrik gücüyle yaklaşık 50 km yol alabileceği tahmin ediliyor.
Mercedes-AMG GT 4 Coupe'nin yeni versiyonu, modelin orta yaş güncellemesinin bir parçası olarak ortaya çıkacak. Bu, çoğunlukla ön ve arka tamponlara odaklanan ince tasarım revizyonlarının yanı sıra güncellenmiş bir bilgi-eğlence sistemini içerecek. Yeni döşeme ve renk seçenekleri de müşterilere sunulacak.

2022-Mercedes-AMG-GT-73e

RAKİBİ KİM?

Yakında çıkacak olan Mercedes-AMG GT 73e, Porsche'nin 690 Bg'lik Panamera Turbo S E-Hybrid’i ile direk rakip olacak. Hibrit otomobiller ağırlıktan muzdarip olsa da, yeni AMG GT 73e'nin piyasadaki en hızlı dört kapılı coupe olacağı tahmin ediliyor. Model tahminen 0-100 hızlanmasını 3 saniyenin altında tamamlaması bekleniyor.

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