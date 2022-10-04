2022 Nobel fizik ödülü alan 2022 Nobel fizik ödülü Alain Aspect kimdir? Alain Aspect çalışmaları nelerdir, nereli ve kaç yaşında?

Alain Aspect 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü alması sebebiyle 4 Ekim 2022 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Aspect ödülü John Clauser ve Anton Zeilinger ile ortaklaşa kazandı. Peki, 2022 Nobel fizik ödülü alan 2022 Nobel fizik ödülü Alain Aspect kimdir, çalışmaları nelerdir? İşte Alain Aspect'ın hayatı ve biyografisi...

ALAİN ASPECT KİMDİR?

Alain Aspect, 15 Haziran 1947 yılında Agen, Fransa'da dünyaya geldi.

Alain Aspect, kuantum dolaşıklık konusundaki deneysel çalışmasıyla tanınan Fransız fizikçidir.

Ünlü bilim insanı Wolf Fizik Ödülü, Albert Einstein Madalyası, Nobel Fizik Ödülü almıştır.

2022 NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ ALAİN ASPECT, JOHN CLAUSER VE ANTON ZEİLLİNGER'İN OLDU

2021 Nobel Fizik Ödülü'nü Giorgio Parisi, Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann ortaklaşa kazanmıştı.

Nobel ödülleri bu yıl da tüm dünyada heyecanla takip ediliyor.

Nobel Fizik Ödülleri, İsveçli genetikçi Svante Paabo'nun pazartesi günü Fizyoloji ve Tıp ödülünü kazanmasının ardından bu hafta verilen ikinci Nobel ödülü oldu.

