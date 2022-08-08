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2022 ÖSYM takvimi açıklandı! KPSS ne zaman yapılacak?

08.08.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sınavlarının iptal edilmesinin ardından sınavlar başka zamana ertelenmişti. Yeni yapılacak olan 2022 KPSS sınavlarının tarihleri merakla bekleniyordu. ÖSYM Yönetim Kurulu kendi sitesinden KPSS tarihlerini açıkladı. İşte güncel KPSS takvimi…

2022 ÖSYM takvimi açıklandı! KPSS ne zaman yapılacak?

Birçok aday iptal edilen KPSS sınavlarının tekrardan ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Günlerce süren bu meraklı bekleyişin ardından ÖSYM tarafından KPSS sınav takvimi yayınlandı.

Yeni Proje (15)

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;
2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,
2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,
18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,
13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

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ÖSYM sınav KPSS duyuru
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