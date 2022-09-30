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2022 Polis promosyonu ne zaman yatacak? EGM açıkladı! Polis promosyonu ne kadar oldu?

30.09.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis maaş promosyonunun ne zaman yatacağı merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla beraber polis maaş promosyonunun karara bağlandığı açıklandı. Gelişme sonrası "EGM polis promosyonu ne kadar?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki polis maaş promosyonu ne kadar? EGM polis maaş promosyonu kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

2022 Polis promosyonu ne zaman yatacak? EGM açıkladı! Polis promosyonu ne kadar oldu?

Emniyet Genel Müdürlüğü polis maaş promosyonu hakkında yapılan önceki açıklamalarında "Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır." ifadeleri yer almıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konu hakkında yeni bir açıklama geldi.

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre polis maaş promosyonu belli oldu. Buna göre polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödenmesine karar verildi. Promosyon peşin olarak ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenmiş olacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü polis maaş promosyonu hakkında yaptığı açıklama şöyle dedi:

"Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır. "

EMNİYET-SEN BAŞKANI FARUK SEZER'DEN PROMOSYON AÇIKLAMASI

Emniyet-Sen Başkanı Faruk Sezer de Polis maaş promosyonu hakkında bir açıklama yaptı."Anlaşmanın 1 haftaya kadar açıklanması halinde en az 50.000 TL istiyoruz." diyen Sezer "Anlaşma Kasım, Aralık ayına sarkarsa, hatta Ocak ayına sarkarsa en az 75.000 TL istiyoruz. Ekonomik şartlar bize bu hakkı veriyor." dedi.

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