2022 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları...

Sınavlara katılan kişiler tarafından "POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı için mülakat sınavları gerçekleşti. Peki POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Ancak sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yakın süreçte yapılacak.

2 Mart tarihinde 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adayların sınav tarihleri, e www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden duyurulmuştu.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İlgiyle takip edilen sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet üzerinden yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.

Sınav sonuçları açıklandığında Polis Akademisi Başkanlığı'nın aşağıda yer alan duyurular ekranından mülakat sonuçları öğrenilebilecek.

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