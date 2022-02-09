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2022 Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayı ibadetleri nelerdir?

09.02.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı itibariyle üç ayların da gelmesiyle beraber önemli dini zamanlardan olan Rebiülevvel ayı araştırılmaya başlandı. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce inanan vatandaşımız Rebiülevvel ayının ne zaman, hangi tarihte idrak edeceğini merak ediyor. Peki 2022 Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayı ibadetleri nelerdir? İşte merak edilenler...

2022 Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayı ibadetleri nelerdir?

2022'nin başlamasıyla beraber dini aylar ve günler de merak konusu olmaya devam ediyor. İslam alemi için en önemli aylardan biri olarak kabul edilen Rebiülevvel ayı ile ilgili pek çok kez sorgula yapılıyor. Peki 2022 yılında Rebiülevvel ayı ne zaman?

2022 REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

Mübarek aylardan olan Rebiülevvel ayı Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak tanımlanmaktadır. Rebiülevvel bu yıl 27 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 26 Ekim 2022 tarihinde ise sonlanacak.

REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler şunlardır;

İki rekat sünnet: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilmelidir.

İki rekat namaz kılınır: Bu namazın hususiyteti ise şöyledir. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.

Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha yeniden secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

Secde bittikten sonra ise, bu kez seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunmalıdır.


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