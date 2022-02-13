2022 Sevgililer Günü sözleri ve mesajları: Resimli, anlamlı, romantik, uzun, kısa 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevginin en güzel göstergesi içten gelerek kurulan sözler, sevdiğini düşünerek alınan ince naif hediyeler olabilir. Eğer imkanlar 14 Şubat için çok elverişli değilse de onu düşündüğünüzü belli edeceğiniz anlamlı romantik sözler de 14 Şubat Sevgililer Günü için kafi gelebilir. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde siz sevgilinize nasıl bir söz ya da mesaj armagan etmek istersiniz? Düşüncenizi, sevginizi gösterecek 14 Şubat Sevgililer Günü mesajlarını sizin için haberimizde yer verdik.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat.

Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.

Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle... Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

