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  4. 2022 Sevgililer Günü sözleri ve mesajları: Resimli, anlamlı, romantik, uzun, kısa 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

2022 Sevgililer Günü sözleri ve mesajları: Resimli, anlamlı, romantik, uzun, kısa 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

13.02.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Şubat geldi çattı. Sevgililer sevgililerine, evliler eşlerine, yüreğinde sevgiyi aşkı hisseden herkes sevdiğine 14 Şubat'a dair güzel sözler aramaya başladı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgililer aşkını göstermek için uzun, kısa demeden anlamlı, romantik sözleri ya da mesajları internetten aramaya koyuldu. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları...

2022 Sevgililer Günü sözleri ve mesajları: Resimli, anlamlı, romantik, uzun, kısa 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevginin en güzel göstergesi içten gelerek kurulan sözler, sevdiğini düşünerek alınan ince naif hediyeler olabilir. Eğer imkanlar 14 Şubat için çok elverişli değilse de onu düşündüğünüzü belli edeceğiniz anlamlı romantik sözler de 14 Şubat Sevgililer Günü için kafi gelebilir. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde siz sevgilinize nasıl bir söz ya da mesaj armagan etmek istersiniz? Düşüncenizi, sevginizi gösterecek 14 Şubat Sevgililer Günü mesajlarını sizin için haberimizde yer verdik.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

2022 Sevgililer Günü sözleri ve mesajları: Resimli, anlamlı, romantik, uzun, kısa 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat.

Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.

2022 Sevgililer Günü sözleri ve mesajları: Resimli, anlamlı, romantik, uzun, kısa 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana.

2022 Sevgililer Günü sözleri ve mesajları: Resimli, anlamlı, romantik, uzun, kısa 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle... Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

2022 Sevgililer Günü sözleri ve mesajları: Resimli, anlamlı, romantik, uzun, kısa 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

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