2022 Sezonunun en çok beğenilen ve satılan kadın giyim ürünleri!

Kadın giyim ürünü deyince birçok seçenek ortaya çıkıyor. Her durum ve ortama uygun alternatif bulmak oldukça kolay. Ancak bu alternatifler arasından modayı yakalamak zor olabiliyor. Eğer 2022'de en çok tercih edilen kadın giyim ürünlerini inceleyerek trendi yakalamak isterseniz yazımızı inceleyebilirsiniz. Modanın gerisinde kalmamak için beğendiğiniz ürünleri tek tıkla ve güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, vakit kaybetmeden listemizi hep birlikte inceleyelim.

1. Vazgeçilmez bir klasik: DeFacto Relax Fit Jogger Eşofman

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Kombinlerde rahatlığı yakalayan en konforlu ürün şüphesiz jogger eşofmanlar. Bu yıl da rahatlıktan ödün vermeyenlerin tercihi, DeFacto Relax Fit Jogger Eşofman oldu. Eşofmanın lastikli ve ip detaylı bel tasarımının yanı sıra bilek kısmında da lastikler yer alıyor. Bu sayede hemen her spor ayakkabı ve bot modelle kolayca kombinleniyor. Siz de 2022 trendine ayak uydurmak isterseniz 6 farklı renk seçeneği, geniş beden skalası arasından zevkinize ve bedeninize uygun jogger eşofmanı kolayca bulabilirsiniz. İçi yumuşak tüylü eşofmanla soğuk kış günlerinde konforu yakalayabilirsiniz.

2. Dikkatleri üzerinize çekin: Trendyolmilla Yırtmaçlı Yüksek Bel Slim Flare Jeans

İspanyol paçanın özgürlüğünü yırtmaç detayla taçlandıran bir modele ne dersiniz? Trendyolmilla Yırtmaçlı Yüksek Bel Slim Flare Jeans, özgür ruhlu kadınların beğenisini kazanıyor. Bu yılın en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan pantolonun 8 farklı renk seçeneği bulunuyor. Pamuk karışımı kumaşıyla cildi rahatsız etmediği için gün boyu rahatlıkla kullanılıyor. Yırtmaç detayı şık ayakkabılarınızı cesurca sergiliyor. Yüksek bel kesimi ise tüm fazlalıkları saklıyor. Casual giyimin vazgeçilmezleri arasına giren modeli siz de elbise dolabınıza eklemeye ve kombinlerinize zarif bir dokunuş katmaya ne dersiniz?

3. Kış kombinlerinin olmazsa olmazı: DeFacto Triko Kazak

Soğuk kış günlerinde şıklığından ödün vermeden soğuğa meydan okumak isteyenlerin tercihi kuşkusuz triko kazaklar oluyor. Hem günlük hem ofis kombinlerinde kullanmak için joker ürün arayışındaysanız DeFacto Triko Kazak'ı mutlaka değerlendirmelisiniz. Klasik ve spor kombinlerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz kazak, kumaş ve jean pantolonlarla, taytlarla mükemmel uyumu yakalıyor. Önü kısa arkası uzun tasarımıyla göz dolduruyor. Bu senenin en çok satılan modelleri arasında yer alan kazağın farklı renk seçenekleri de bulunuyor. Zarif ve rahat kazak modelinin üzerinizde şık bir duruş sergileyeceğinden hiç şüphemiz yok!

4. Koşu ayakkabısıyla rahatlığı yakalayın: Under Armour Charged Aurora Cross Training

Koşu sporu ve günlük giyimde kullanabileceğiniz Under Armour Charged Aurora Cross Training, 2022 yılının en çok satan koşu ayakkabılarından biri. Dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanılan ayakkabı, ayağı platforma sabitliyor. Charged cushioning orta tabanında basınçla kaplanan köpük bulunduğu için rahat hareket etmenizi sağlıyor. Kauçuk alt tabanı yeri sağlam kavrıyor ve kayıp düşmeleri engelliyor. 6 mm topuk boyu bulunan ayakkabı, minimum eforla maksimum performans elde etmenizi sağlıyor. Hafif üst kaplaması ayağın nefes alıp kuru kalmasını sağlıyor. Birçok renk seçeneği arasından tarzınıza uygun modeli dolabınıza eklemeye ne dersiniz?

5. Spor şıklığına renk getirin: DeFacto Spor Tayt

Taytlar konforlu yapısı ve şıklığıyla hemen her kadının tercihi. Klasik tayt modellerinden sıkıldıysanız eşsiz mor renkli, sim ve cep detayları bulunan bir modele ne dersiniz? DeFacto Spor Tayt, kombinlerine renk katmak isteyen kadınların 2022'de en çok tercih ettiği ürünlerden biri olmayı başardı. Yüksek bel tasarımıyla şık bir duruş sergileyen tayt, yumuşak dokusuyla gün boyu konforlu hissettiriyor. Slim fit kesimiyle üzerinize tam olarak oturuyor. Ekstra elastan özelliği sayesinde yoga, meditasyon ya da spor yaparken hareketleri kısıtlamıyor. Makinede yıkanarak kolayca temizleniyor.

6. Huzurlu uyku için: DeFacto Pijama Takımı

Huzurlu bir uyku için konforlu yatak kadar pijama takımı da önemli. %100 pamuk dokusuyla uykuya dalışı kolaylaştıran DeFacto Pijama Takımı, kırmızı rengiyle oldukça göz alıcı. Reguler fit kesimi sayesinde hareketleri kısıtlamıyor ve gece boyu huzurlu uyku sağlıyor. Minimalist slogan baskısı ve zarif duruşuyla size çok yakışacak pijamayı ev kombininiz için de tercih edebilirsiniz. Yumuşak dokulu hoş bir ev terliği ve pelüş sabahlıkla tamamlayacağınız pijama takımıyla ev konforunu katlayabilirsiniz. 2022'de en çok satılanlar arasında yer alan pijamayla tüm hayalleriniz gerçek olsun!

7. Spor konforunu katlayın: Levi's Standard Graphic Hoodie

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Sweatshirt modeller spor ve günlük kombinlerde adeta kurtarıcı rol oynuyor. Spor giyimden vazgeçemeyen kadınların bu sene en çok tercih ettiği ürünlerden biri de Levi's Standard Graphic Hoodie. İkonik Levi's yazısının hareket kattığı model, klasik sweatshirt tarzıyla oldukça sade ve şık. Kapüşonlu modelin önünde geniş cep detayı bulunuyor. Rahat kesimiyle hem jean pantolon ve eşofmanlarla hem taytlarla kombinlenebiliyor. Yumuşak dokusu cildi rahatsız etmiyor ve gün boyu rahatlık sunuyor. Pembe, gri, siyah ve beyaz gibi renk alternatifleri arasından tarzınızı yansıtan ürünü kolayca bulabilirsiniz.

8. Ayaklarınız sıcacık olsun: Nstil Kar Botu

Soğuk ve karlı kış günlerinde kar botları kurtarıcı oluyor. Bu senenin en beğenilen modelleri arasında yer alan Nstil Kar Botu, termal yapısıyla ayakları zorlu kış günlerinde sıcacık tutuyor. Kaymaz tabanı güvenli hareket imkanı sağlıyor. Kürklü iç tasarımı gün boyu rahat hissettiriyor. Ergonomik tasarımı uzun yürüyüşlerde bile ayakları yormuyor. Cırtlı kapaması sayesinde kolayca giyiliyor ve karlı havalarda ayağın ıslanmasını engelliyor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk alternatifi bulunuyor. Kayak yaparken de rahatlıkla tercih edebileceğiniz botla kış boyu ayaklarınız hiç üşümesin!

9. İddialı stilinizi tamamlayın: Haziran Kadın Deri Ceket

Derinin iddialı duruşundan ve şıklığından vazgeçmek oldukça zor. Kollarında yer alan fermuar detayıyla dikkat çeken Haziran Kadın Deri Ceket, derinin asaletini başarıyla yansıtıyor. Belinde yer alan kemeri, zarif duruşu tamamlıyor. Bel üstü model, fermuarlı kapamasıyla kolay giyiliyor. Uzun kol boyu şık bir duruş sergiliyor. Düz mat siyah rengi ise hemen her kombinle uyumu yakalıyor. Ceket orta kalınlıkta suni deriyle üretildiği için özellikle serin bahar aylarında tercih etmek mümkün. Çok satanlar arasındaki biker ceket modeliyle sokak stilinizi tamamlamaya ne dersiniz?

10. Ofis şıklığınızı tamamlayın: Trendyolmilla Pantolon

Ofis şıklığınızı tamamlayacak harika bir ürünle listemizi sonlandırıyoruz. Son yıllarda adından sıkça söz ettiren Trendyolmilla markasının dokuma kumaş ile ürettiği nervür dikişli bol paça pantolonu, bu senenin en çok tercih edilen ürünlerinden biri. Düz rengi ve şık duruşuyla ofis kombinlerini tamamlayan pantolon, yüksek bel tasarımıyla fazlalıkları da saklamaya yardımcı oluyor. Mint, bej ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Pantolonu şık bluz ya da gömlekle kombinleyerek ofiste dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Stiletto ile tamamlayarak zarif bir slüet elde edebilirsiniz.