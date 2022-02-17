2022 YKS'ye kaç gün kaldı? YKS başvuruları için son gün ne zaman? 2022 YKS sınav ücreti ne kadar?

YKS başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı(ÖSYM)tarafından 11 Şubat tarihinde başlatıldı. YKS'ye başvuru yapan adaylar, şimdi sınav tarihlerinin gelmesini bekliyor. Henüz YKS'ye başvuru yapmamış olan adaylar da YKS başvuru tarihleri hakkında araştırmalarına devam ediyor. Üniversite hayali kuran adaylar, YKS başvurularının son gününü ve YKS sınav ücretini merak ediyor.

2022 YKS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

Yükseköğretim Kurumlarının ilk sınavı 18.06.2022 tarihinde yapılacağına göre üniversite sınavına kalan süre şuan itibariyle 121 gündür.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ

YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında ÖSYM https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşecektir.

YKS 2022 NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum TYT tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

YKS 2. Oturum AYT tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YKS 3. Oturum YDT tarihi: 19 Haziran 2022 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

YKS BAŞVURU SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınav ücretleri TYT, AYT, YDT her bir sınav için 115 TL ödenecek. Sınav ücreti ödemek için son tarih 8 Mart 2022. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurular ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak belirlendi.

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