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2022 YKS'ye kaç gün kaldı? YKS başvuruları için son gün ne zaman? 2022 YKS sınav ücreti ne kadar?

17.02.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 YKS milyonlarca adayın girmesini bekliyor. Üniversiteye girmek isteyenler adayları bir dizi sınav beklemektedir. 2022 YKS TYT AYT sınavlarına girmek isteyen üniversite adayları hummalı bir çalışma yürütüyor. 2022 YKS başvurularını halen devam ediyor. Daha YKS'ye başvuru yapmamış adaylar, YKS başvuruların son gününü merak ediyor. İşte haberin detayları!

2022 YKS'ye kaç gün kaldı? YKS başvuruları için son gün ne zaman? 2022 YKS sınav ücreti ne kadar?

YKS başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı(ÖSYM)tarafından 11 Şubat tarihinde başlatıldı. YKS'ye başvuru yapan adaylar, şimdi sınav tarihlerinin gelmesini bekliyor. Henüz YKS'ye başvuru yapmamış olan adaylar da YKS başvuru tarihleri hakkında araştırmalarına devam ediyor. Üniversite hayali kuran adaylar, YKS başvurularının son gününü ve YKS sınav ücretini merak ediyor.

2022 YKS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

Yükseköğretim Kurumlarının ilk sınavı 18.06.2022 tarihinde yapılacağına göre üniversite sınavına kalan süre şuan itibariyle 121 gündür.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ

YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında ÖSYM https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşecektir.

YKS 2022 NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum TYT tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

YKS 2. Oturum AYT tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YKS 3. Oturum YDT tarihi: 19 Haziran 2022 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

YKS BAŞVURU SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınav ücretleri TYT, AYT, YDT her bir sınav için 115 TL ödenecek. Sınav ücreti ödemek için son tarih 8 Mart 2022. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurular ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak belirlendi.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adayla hariç)

  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
  • ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • İş Bankası'nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
  • Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece internet ve mobil bankacılık üzerinden yapılabilir.

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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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