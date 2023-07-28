2023 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, bugün mü? Aşure Günü neden önemlidir? Anlam ve önemi!

Muharrem ayının 10. gününün gelmesi ile birlikte Aşure günü internette araştırılıyor. Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. gününde birçok Müslüman vatandaş aşure pişirip komşularına dağıtacak ve ibadet edecek. İşte Aşure gününün anlam ve önemi...

2023 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Aşure günü Muharrem ayının 10'uncu günüdür.

Aşure günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayının faziletleri ile ilgili hadis-i şerifleri aşure gününün de önemini ortaya koymaktadır.

Allah Resulü “Her kim aşure gününü ihya ederse aşure gününü diriltir, gününde ve gecesinde ibadetle meşgul olursa Allah-u Teala dilediği gibi onu yaşatır ve diriltir” diye buyurmuştur.

Hz. Muhammed'in Ramazan dışında nafile orucu olarak hiç terk etmediği beş oruçtan bir tanesi de aşure günü orucudur.Tüm bunları değerlendirdiğimizde aşure gününün ne kadar önemli bir gün olduğunu görüş oluruz.

