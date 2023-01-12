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2023 Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Hac ön kayıt başvuru ne zaman bitecek?

12.01.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Hac kayıt yenileme süreci devam ediyor. Hac kayıtları ve kontenjanları belli oldu. Geçmiş senelerde kuraya katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adayların da kayıt yenileme yapması gerekiyor. Bu yıl, 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 kişi hacca gidebilecek. Peki 2023 Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Hac ön kayıt başvuru ne zaman bitecek? İşte detaylar...

2023 Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Hac ön kayıt başvuru ne zaman bitecek?

İlk kez hacca gidecekler, başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak. Anlaşmalı bankalar aracılığıyla 250 TL ödenecek. Sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde adı çıkanlar, hac için kesin kayıt hakkı elde ediyor. Hacı adayları Hac kurası detaylarını yakından takip ediyor. 2023 Hac kayıtları 5 Ocak itibarıyla başlamıştı. Peki 2023 Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Hac ön kayıt başvuru ne zaman bitecek? İşte detaylar...

2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Hac ön kayıt işlemleri e-Devlet kapısından 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında alınıyor. Hac kura tarihlerine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

2023 Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Hac ön kayıt başvuru ne zaman bitecek?

HAC ÖN KAYITLARI NASIL YAPILIYOR?

Hac ön kayıtları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

İlgili bankalara belirlenen tarihlerde vatandaşlar ön kayıt ücreti yatırılacak. "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulaması gerçekleşecek.

Kayıt için "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine ya da müftülüklere başvuru yapıp "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden biri seçilerek kayıt yapılır.

2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

Riyal cinsinden belirlenen hac fiyatları 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik gösteriyor. Oda türüne göre fiyatlar, 2 kişilik oda için 175.097 TL, 3 kişilik oda için 165.364 TL, 4 kişilik oda için 150.955 TL olarak değişiyor.

Hac fiyatlarının bu hafta açıklanması bekleniyor.

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