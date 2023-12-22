2023 Kahramanmaraş depremleri ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Ne kadar sürdü?

Deprem hayatımızın gerçeklerinden biridir ve bu doğal afetle mücadele edebilmek için en iyi şekilde tedbirlerin alınması gerekmektedir. Geçmiş tarihlerden bugünlere kadar çok sayıda deprem olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. 2023 Kahramanmaraş depremleri de bu depremlerden biri olarak karşımıza çıkar. Ülkemizin unutmayacağı en acı dönemlerden biri olan bu depremde birçok bina yıkılmış ve insanlar hayatlarını kaybetmiştir.

2023 Kahramanmaraş depremleri hangi gün oldu?

Depremle yaşamak ve deprem için gerekli önlemleri almak son derece önemlidir. Binaların kentsel dönüşüme dâhil edilmesi, eski ve hasarlı yapıların yeniden yıkılıp yapılması, depremle ilgili sistemlerin yeni binalara yerleştirilmesi, depremle mücadele etmek için uygulanması gereken tedbirler arasında yer alır.

Geçmişte ülkemizi derinden etkileyen ve çok sayıda insanın canına mal olan depremler olmuştur. Bu depremlerin sonuncusu ise 2023 şubat ayında meydana gelen depremlerdir. Bu bağlamda 2023 Kahramanmaraş depremleri ne zaman oldu ve 2023 Kahramanmaraş depremi hangi gün oldu konusu sıklıkla gündeme gelmektedir.

Kahramanmaraş depremleri birçoğumuz için acı hatıralarla doludur. Depremin yaşandığı gün iki farklı büyük deprem meydana gelmiştir. İlk depremde yıkılmayan ve hasar alan binaların, ikinci deprem sonrasında yıkıldığı görülmüştür. Binlerce canımızın gittiği o afet "asrın felaketi" olarak nitelendirilmiştir. Depremler sonucu kimi insanlar annesini, babasını kaybetmiştir. Kimi de eşini, kardeşini kaybetmiştir.

Deprem hayatımızın bir gerçeğidir ve hazırlıksız yakalanıldığında sonuçları çok acı olabilmektedir. O acı günle ilgili Kahramanmaraş depremleri hangi gün oldu konusu büyük öneme sahiptir.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan bu büyük depremler, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelmiştir.

Kahramanmaraş depremi ne zaman, saat kaçta oldu?

Binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan ve Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri 2023 şubat ayında yaşanmıştır.

Deprem bilincine sahip olunması ve gerekli önlemlerin alınması can güvenliği açısından son derece önemlidir. Ülkemizde depreme dayanıklı olmayan yapıların depreme dayanıklı hâle getirilmesi son derece önemli bir konudur. 2023 senesinin ikinci ayının başında yaşanan Kahramanmaraş depremleri çok sayıda canımızın yitip gitmesine neden olmuştur.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan bu büyük depremler, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelmiştir. İlk deprem Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, ikincisi ise Elbistan ilçesinde yaşanmıştır. Pazarcık ilçesinde meydana gelen ilk depremin saati sabaha karşı 04.17 iken, ikinci depremin saati öğleden sonra 13.24 olarak kayıtlara geçmiştir. Her iki deprem de oldukça büyük ve şiddetli olduğundan çok sayıda binanın yakılmasına ve insanların enkaz altında kalmasına neden olmuştur. Bu depremlerin sonucunda 50 binin üstünde kişi hayatını kaybetmiş ve 100 binden fazla kişi yaralanmıştır.

Deprem yalnızca Kahramanmaraş ilimizi değil, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Adana, Osmaniye gibi çevre illeri de vurmuş ve bu şehirlerin de birçoğunda yıkım yaşanmıştır. Ayrıca deprem ülkemiz dışında Ürdün, Lübnan, Mısır, İran, Irak, İsrail gibi bölgelerde de hissedilmiştir.

2023 Kahramanmaraş depremleri kaç büyüklüğünde oldu?

6 Şubat depremleri hem ülkemizde hem de dünya çapında yankı uyandırmış deprem felaketlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Deprem doğal bir afet olmasına rağmen çoğu insanın en çok korktuğu olaylardan biridir. Depremden korunmak ve deprem bilincine sahip olma bu noktada oldukça önemlidir.

İki büyük depremi içeren 2023 Kahramanmaraş depremleri ülkemizi büyük bir hüzne boğmuştur. Merkez üssü Kahramanmaraş olan bu depremlerin ilki Pazarlık ilçesinde meydana gelmiş ve büyüklüğü 7.7 olarak açıklanmıştır. İkinci büyük deprem ise Elbistan ilçesinde yaşanmış ve büyüklüğü 7.6 olarak belirlenmiştir. Bu depremler sonrası yardım için gerek ülkemizden gerekse yurt dışından çok sayıda arama kurtarma ekipleri gelmiş ve enkaz altında kalan insanları kurtarmaya çalışmıştır. Ayrıca bu büyük depremlerden sonra binlerce artçı deprem de olmaya devam etmiştir.

Asıl depremden sonra meydana gelen sarsıntılar, artçı deprem olarak tabir edilir. Bu sarsıntıların şiddeti daha düşük özelliğine sahiptir. Kimi artçı depremler çok sayıda olabilmekte ve aylarca da sürebilmektedir.

6 Şubat Kahramanmaraş depremi kaç şiddetinde oldu?

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde çok sayıda can yitip gitmiş ve yine çok sayıda insanın evleri kullanılamaz hâle gelmiştir. Doğal afetler arasında bulunan deprem, son derece ürkütücü bir olay olarak bilinir. Depreme hazırlıksız olmak felaketlerin yaşanmasına büyük bir etkendir. Günümüzde birçok değerli bilim insanı ve deprem uzmanı sarsıntılar ile ilgili tahminler söylemektedir. Bu noktada 2023 Maraş depremi kaç şiddetinde konusu karşımıza çıkabilir.

Kahramanmaraş şehrimizde meydana gelen depremlerin ilki 7.7, ikincisi ise 7.6 şiddetinde olmuştur. Ortalama dokuz saat arayla yaşanan bu sarsıntılar sonucu birçok şehir sarsılmıştır. İlk depremin yaşandığı Pazarcık ilçesinde meydana gelen sarsıntının odak derinliği ise yapılan hesaplamalara göre 8.6 kilometre olarak belirlenmiştir.

Depremin büyüklüğü ile şiddeti terimleri mana yönünden aynı değildir. Meydana gelen sarsıntının yeryüzü üzerinde yaşayan insanları nasıl etkilediği çok önemlidir. Bu etkilerin neticesinde depremlerin şiddeti hesaplanmaktadır. 16 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan bir habere göre, Prof. Dr. Hasan Sözbilir, büyüklüklükleri 7'nin üstünde olan Kahramanmaraş depremlerinin, 11 şiddeti düzeyinde hasara yol açtığını dile getirmiştir.

6 Şubat 2023 depremi kaç saniye sürdü?

2023 senesinin 6 Şubat’ında meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin acı izleri günümüzde de kendini hissettirmeye devam etmektedir. Oldukça yıkıcı olan bu depremler neticesinde birçok bina yerle bir olmuş ve çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir.

Yıkıcı etkileri hâlen devam eden bu depremlerin ilki sabaha karşı Pazarcık ilçesinde yaşanmıştır. İlk deprem verilere göre 65 saniye kadar sürmüştür. Bu 1 dakika 5 saniyelik deprem sonrası ise aynı gün öğleden sonra Elbistan ilçesinde ikinci büyük bir deprem meydana gelmiştir. Bu deprem de 45 saniye kadar sürmüştür.





