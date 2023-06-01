2023 KURBAN BAYRAMI: Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün? 2023 Diyanet takvimi

Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'nın geride bırakılmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. İslam alemi için oldukça önemli olan Kurban Bayramı için bayram tatili tarihleri ve bayram tatili süresi merak edildi. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı tatili 9 gün olmuştu. Bu yıl ise haziran ayına denk geliyor. İşte bayram tatili ile ilgili detaylar...

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Dört gün sürecek olan Kurban Bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl Kurban Bayramı’nın 1. günü çarşamba gününe denk geliyor. Salı günü ise arefe günü idrak edilecek. Bu sebeple de bayram tatilinin 9 güne uzatılabileceği ile ilgili beklentiler yükseklik gösteriyor. Fakat konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bayram tatilinin uzatılması durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında detayları haberimizden kontrol edebilirsiniz.

2023 DİYANET TAKVİMİ

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ

6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ

23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI

17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ

20 Nisan PERŞEMBE: AREFE

21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

27 Haziran SALI: AREFE

28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI

28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ

26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ

