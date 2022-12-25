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2023 Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, ikramiye tutarları neler? İşte 2023 Yılbaşı Özel Milli Piyango çekiliş detayları

25.12.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çekiliş 31 Aralık'ta Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Milyonlarca insan bu büyük akşam için şimdiden araştırmalarına başladı. Milli Piyango çekiliş bilet fiyatları, çekiliş saati gibi konular kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki 2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekiliş biletleri ne kadar, nereden alınır?

2023 Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, ikramiye tutarları neler? İşte 2023 Yılbaşı Özel Milli Piyango çekiliş detayları

31 Aralık yılbaşının yaklaşmasıyla vatandaşları Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı sardı. Milyonlarca insan bu çekilişi büyük bir merak ve umutla bekliyor. 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi son zamanlarda kullanıcılar tarafından çok yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki 2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi bilet fiyatları neler, büyük ikramiye ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

2023 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞ BİLET FİYATLARI

31 Aralık 2023 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre bilet fiyat listesi şu şekilde :

Milli Piyango tam bilet 200 lira,

Milli Piyango yarım bilet 100 lira,

Milli Piyango çeyrek bileti ise 50 lira.

Bu yılki Milli Piyango büyük ikramiyesi ise 200 Milyon TL. 'Tamamı Dağıtım Garantili' sloganıyla yola çıkan Milli Piyango İdaresi, yılbaşı çekilişiyle bu yıl da milyonları ekrana kilitleyecek.

MİLLİ PİYANGO

İkramiyenin bir çeyrek veya bir yarım bilete çıkması durumunda büyük ikramiyenin tamamı talihliye verilecek. İki çeyrek bilete çıkarsa talihliler 100'er Milyon TL alacaklar. Üç çeyrek bilete çıkarsa 200 Milyon TL üçe bölünerek şanslılara dağıtılacak. Son olarak büyük ikramiye dört çeyrek, iki yarım ya da bir tam bilete çıkarsa bütün ikramiye paylarına göre talihlilere dağıtılacak.

2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango İdaresi'nden yılbaşı çekilişi açıklaması (2)

31 Aralık 2023 Mili Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Çekilişe umut bağlayan milyonlarca kişinin çekiliş biletlerini doğru adreslerden alması çok önemli. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için biletlerinizi veya yetkili bayilerden temin edebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamamak adına biletin Milli Piyango İdaresi tarafından onaylı olduğuna dikkat edin.

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