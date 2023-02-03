Ramazan Bayramı 2023 en çok aranan konulardan biri oldu. Oruçlarını tamamlayan vatandaşlar ne zaman Ramazan Bayramını idrak edecek merak ediyorlar. Her sene büyük bir heyecanla beklenen Ramazan ayı, evlere bereket ve neşe vermektedir. İslam kültüründe birlik ve beraberliğin en yoğun şekilde hissedildiği bu bayramlarda üsler barışır, aile büyükleri ziyaret edilir. Peki 2023 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Oruç ne zaman tutulacak? İşte 2023 Diyanet takvimi...

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının son günü ve bayram arefesi ise 20 Nisan Perşembe günü olacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü de 21 Nisan'da idrak edilecek. Bayram tarihinin bir kısmı hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle 9 günlük tatil beklenmiyor.

Ramazan Bayramı;

21 Nisan 2023 Cuma

22 Nisan 2023 Cumartesi

23 Nisan 2023 Pazar günleri idrak edilecek.

ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte Ramazan ayı ne zaman başlayacak, oruç ne zaman tutulacak merak edildi. 11 Ayın Sultanı Ramazan bu yıl mart ayı itibariyle başlayacak.

Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihinde başlayıp, 20 Nisan günü son bulacak. İlk sahura ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

2023 DİYANET TAKVİMİ

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ

6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ

23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI

17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ

20 Nisan PERŞEMBE: AREFE

21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

27 Haziran SALI: AREFE

28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI

28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ

26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ

