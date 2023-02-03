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2023 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Oruç ne zaman tutulacak? İşte 2023 Diyanet takvimi

03.02.2023 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Ramazan Bayramı yeni yıla girilmesiyle araştırılmaya başlandı. İslam Alemi için oldukça önemli olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Müslüman vatandaşlar Ramazan ayında oruçlarını tuttuktan sonra bayramı karşılayacaklar. Peki 2023 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Oruç ne zaman tutulacak? İşte detaylar...

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Oruç ne zaman tutulacak? İşte 2023 Diyanet takvimi

Ramazan Bayramı 2023 en çok aranan konulardan biri oldu. Oruçlarını tamamlayan vatandaşlar ne zaman Ramazan Bayramını idrak edecek merak ediyorlar. Her sene büyük bir heyecanla beklenen Ramazan ayı, evlere bereket ve neşe vermektedir. İslam kültüründe birlik ve beraberliğin en yoğun şekilde hissedildiği bu bayramlarda üsler barışır, aile büyükleri ziyaret edilir. Peki 2023 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Oruç ne zaman tutulacak? İşte 2023 Diyanet takvimi...

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının son günü ve bayram arefesi ise 20 Nisan Perşembe günü olacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü de 21 Nisan'da idrak edilecek. Bayram tarihinin bir kısmı hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle 9 günlük tatil beklenmiyor.

ramazan bayramı

Ramazan Bayramı;

21 Nisan 2023 Cuma
22 Nisan 2023 Cumartesi
23 Nisan 2023 Pazar günleri idrak edilecek.

ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte Ramazan ayı ne zaman başlayacak, oruç ne zaman tutulacak merak edildi. 11 Ayın Sultanı Ramazan bu yıl mart ayı itibariyle başlayacak.

Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihte? 2023 Dini günler takvimi

Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihinde başlayıp, 20 Nisan günü son bulacak. İlk sahura ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

2023 DİYANET TAKVİMİ

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ
6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ
23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI
17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ
20 Nisan PERŞEMBE: AREFE
21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
27 Haziran SALI: AREFE
28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI
28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ
26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ

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