2023 seçim ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi resmi gazetede yayımlandı mı? Yüksek Seçim Kurulu 2023 takvimi

Seçim tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin tarihine ilişkin olarak 14 Mayıs tarihi gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın yaptığı son açıklamayla 2023 seçim tarihi netleşmiş oldu.

2023 SEÇİM NE ZAMAN?

Geçtiğimiz gün seçim tarihiyle ilgili açıklamalarla bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak kararın ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacak. Milletimiz 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve mİlletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir."

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Karar, Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yer aldı. Gözler, Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. Kurulun seçim takvimini açıklaması bekleniyor.



