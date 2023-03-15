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2023 seçim ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi resmi gazetede yayımlandı mı? Yüksek Seçim Kurulu 2023 takvimi

15.03.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçim tarihi son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Açıklamanın ardından seçim tarihi merak edildi. Peki 2023 seçim ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi resmi gazetede yayımlandı mı? İşte Yüksek Seçim Kurulu 2023 takvimi...

2023 seçim ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi resmi gazetede yayımlandı mı? Yüksek Seçim Kurulu 2023 takvimi

Seçim tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin tarihine ilişkin olarak 14 Mayıs tarihi gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın yaptığı son açıklamayla 2023 seçim tarihi netleşmiş oldu.

2023 SEÇİM NE ZAMAN?

Geçtiğimiz gün seçim tarihiyle ilgili açıklamalarla bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak kararın ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacak. Milletimiz 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve mİlletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir."

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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Karar, Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yer aldı. Gözler, Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. Kurulun seçim takvimini açıklaması bekleniyor.

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