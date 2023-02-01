HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2023 seçim tarihi ne zaman, kimler oy kullanabilir? Askerler oy kullanabilir mi?

2023 seçim tarihi ne zaman, kimler oy kullanabilir? Askerler oy kullanabilir mi?

01.02.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçim tarihleri gündemi oldukça meşgul ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde seçim için bir tarih vermişti. 14 Mayıs'ın en uygun tarih olarak açıklanmasının ardından seçimlerle ilgili araştırmalar sıklık kazandı. Peki 2023 seçim tarihi netleşti mi, kimler oy kullanabilir? Askerler oy kullanabilir mi? İşte merak edilenler...

2023 seçim tarihi ne zaman, kimler oy kullanabilir? Askerler oy kullanabilir mi?

Seçim tarihi geçtiğimiz günlerde 14 Mayıs olarak Cumhurbaşkanı tarafından işaret edilmişti. Henüz netlik kazanmamış olsa da 2023 seçim tarihinin bu dönem aralığında yapılacağı tahmin ediliyor. Seçim zamanının yaklaşmasıyla kimler oy kullanabilir merak edildi. ' Askerler oy kullanabilir mi, oy kullanmak için ikametgah süresi 2023 ' gibi konular internette sıkça araştırılmaya başlandı. Peki 2023 seçim tarihi netleşti mi, kimler oy kullanabilir? Askerler oy kullanabilir mi? İşte ayrıntılar...

2023 SEÇİM NE ZAMAN?

2023 genel seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs olarak tarih vermişti. Henüz netlik kazanmayan seçim tarihi çalışmalarında sona geliniyor. Vatandaşlar seçim tarihinin netleşmesini bekliyor.

2023-cumhurbaskanligi-ve-milletvekilligi-genel-15585457_7653_amp

Şu an için açıklanmış resmi bir tarih bulunmuyor. Fakat 14 Mayıs olarak tarih verilmesinin ardından seçimin bu tarihlerde yapılacağı düşünülüyor.

KİMLER OY KULLANABİLİR?

Seçim tarihinin yaklaşmasıyla kimler oy kullanabilir sorusu akıllara geliyor. Kimler oy kullanabilir ya da hangi durumlarda vatandaşlar oy kullanamazlar merak edildi.

images (5)

Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

ASKERLER OY KULLANABİLİR Mİ?

Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir. Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir. Meslek olarak askerlik yapanlar yani subaylar, oy kullanabilmektedir.

Fakat silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.

ezgif.com-gif-maker - 2023-02-01T162404.758

OY KULLANMAK İÇİN İKAMETGAH SÜRESİ NEDİR?

Yerel seçimler için seçimlerden en az 3 ay önce ikamet değişikliği yapılabilir şartı bulunuyor. Genel seçimler için ise böyle bir şart bulunmuyor. Yani 2023 genel seçimlerinde özellikle öğrenciler bulundukları yerde oy kullanabilecekler.

0x0-1674489640278


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meteoroloji o bölgeyi uyardı! Fırtına bekleniyorMeteoroloji o bölgeyi uyardı! Fırtına bekleniyor
Kömürlükte cesedi bulunmuştu! Babası her şeyi itiraf ettiKömürlükte cesedi bulunmuştu! Babası her şeyi itiraf etti
CHP'de Akşener hazırlığı: Yapacakları teklif...CHP'de Akşener hazırlığı: Yapacakları teklif...
Anahtar Kelimeler:
seçim 2023 seçimleri ne zaman

En Çok Okunan Haberler

Maaşlara zam Bakanlık yolunda: 1 Ağustos'ta başlıyor...

Maaşlara zam Bakanlık yolunda: 1 Ağustos'ta başlıyor...

Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirine girdi! Tepki gelince attığı tweeti sildi

Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirine girdi! Tepki gelince attığı tweeti sildi

Erdoğan'dan ilk yorum! "Keşke bakmaz olaydım"

Erdoğan'dan ilk yorum! "Keşke bakmaz olaydım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genel kurula gitmeyen vekillere sert tepki! 'Bu sıradan bir olay değil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genel kurula gitmeyen vekillere sert tepki! 'Bu sıradan bir olay değil'

Arda Güler'i isteyen takım bu kez bambaşka!

Arda Güler'i isteyen takım bu kez bambaşka!

Her satırı mide bulandırıcı! 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunuyla öğrencilerini taciz etti

Her satırı mide bulandırıcı! 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunuyla öğrencilerini taciz etti

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.