2023 seçim tarihi ne zaman, kimler oy kullanabilir? Askerler oy kullanabilir mi?

Seçim tarihi geçtiğimiz günlerde 14 Mayıs olarak Cumhurbaşkanı tarafından işaret edilmişti. Henüz netlik kazanmamış olsa da 2023 seçim tarihinin bu dönem aralığında yapılacağı tahmin ediliyor. Seçim zamanının yaklaşmasıyla kimler oy kullanabilir merak edildi. ' Askerler oy kullanabilir mi, oy kullanmak için ikametgah süresi 2023 ' gibi konular internette sıkça araştırılmaya başlandı. Peki 2023 seçim tarihi netleşti mi, kimler oy kullanabilir? Askerler oy kullanabilir mi? İşte ayrıntılar...

2023 SEÇİM NE ZAMAN?

2023 genel seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs olarak tarih vermişti. Henüz netlik kazanmayan seçim tarihi çalışmalarında sona geliniyor. Vatandaşlar seçim tarihinin netleşmesini bekliyor.

Şu an için açıklanmış resmi bir tarih bulunmuyor. Fakat 14 Mayıs olarak tarih verilmesinin ardından seçimin bu tarihlerde yapılacağı düşünülüyor.

KİMLER OY KULLANABİLİR?

Seçim tarihinin yaklaşmasıyla kimler oy kullanabilir sorusu akıllara geliyor. Kimler oy kullanabilir ya da hangi durumlarda vatandaşlar oy kullanamazlar merak edildi.

Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

ASKERLER OY KULLANABİLİR Mİ?

Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir. Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir. Meslek olarak askerlik yapanlar yani subaylar, oy kullanabilmektedir.

Fakat silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.

OY KULLANMAK İÇİN İKAMETGAH SÜRESİ NEDİR?

Yerel seçimler için seçimlerden en az 3 ay önce ikamet değişikliği yapılabilir şartı bulunuyor. Genel seçimler için ise böyle bir şart bulunmuyor. Yani 2023 genel seçimlerinde özellikle öğrenciler bulundukları yerde oy kullanabilecekler.



