2023 seçimleri ne zaman? Seçim tarihi için dikkat çeken sözler! Kurban Bayramı'nı işaret etti “İkinci tura kalırsa…”

2023 seçimlerine yaklaştığımız şu dönemde siyaset gündeminde hem cumhurbaşkanı adaylığı hem de seçim tarihi tartışmaları yaşanmaya devam ediyor. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini korurken seçim tarihi ile alakalı çeşitli açıklamalar da geliyor. Son olarak MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kulat, seçim tarihini açıklarken ikinci turla alakalı da çarpıcı ifadeler kullandı. Peki, 2023 seçimleri ne zaman yapılacak? 2023 seçim tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Anket firmalarının 2023 seçimlerine ilişkin araştırmaları sürerken özellikle anket şirketlerinden yapılan açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Seçim tarihi de cumhurbaşkanı adaylığı kadar siyaset gündeminde konuşulan konulardan bir tanesi. Son olarak ünlü bir anketçiden önemli bir açıklama geldi. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 2023 seçimlerinin ne zaman olacağını söyledi.

Kulat paylaşımında “Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçim 18 Haziran 2023’de. (yani tam zamanında)” ifadelerini kullandı.

“İKİNCİ TURA KALIRSA…”

Kulat, ikinci tur ile ilgili de dikkat çeken ifadelerde bulundu. Kulat paylaşımında, “Şahsi kanaatim CB Seçimi 2. tura kesinlikle kalmaz ama yine de olur da kalırsa Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi Kurban Bayramı sonrası (5. gün) 1 Temmuz 2023’de yapılacaktır” dedi.