HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 2023 yılının ata tohumları dağıtıma hazırlanıyor

2023 yılının ata tohumları dağıtıma hazırlanıyor

31.10.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en donanımlı yerel tohum merkezini kuran, bugüne kadar 80 İle 17 Milyon yerel tohum dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı için dikimi yapılan ürünlerden elde ettiği tohumların kurutulması ve kontrol işlemlerine devam ediyor.

2023 yılının ata tohumları dağıtıma hazırlanıyor

‘YEREL TOHUM ULUSAL GÜÇ’ ANLAYIŞI İLE ATA TOHUMLARI TÜM TÜRKİYE’YE DAĞITILACAK

‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ sloganı ile Cumhuriyet’in 93 yılında 29 Ekim 2016 yılında kurulan Yerel Tohum Merkezi’nde 958 ata tohumunu envanterine alan ve bu tohumların dikimini yaparak vatandaşlara ulaştıran Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında dağıtımını yapacağı 105 ata tohumunun kurutulmasına, kontrollerine başladı.

Yerel Tohum Merkezi’nde daha önce dikimi yapılan ata tohumlarından elde edilen ürünlerin tohumları çıkartılarak kurumaya bırakılıyor. Kurutulan ata tohumları Yerel Tohum Merkezi bünyesinde kurulan Tohum Test Laboratuvarında test edilerek sağlıklı olup olmadığı anlaşılıyor ve vatandaşlara dağıtım için hazırlanıyor.
Ali Ekber Yıldırım, yerel tohum merkezini ziyaret etti

Muğla İklim Değişikliğini Konuşuyor Çalıştayı için Muğla’ya gelen Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi’ni ziyaret etti.

Yerel Tohum Merkezi hakkındaki izlenimlerini çalıştayda anlatan Ali Ekber Yıldırım şunları söyledi; “Çalıştay için Muğla’ya geldiğimde Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu yerel tohum merkezini gezme fırsatı buldum. Türkiye genelinde yapılan tohum takas şenlikleri yerine Muğla’da ata tohumları yerel tohum merkezine getiriliyor ve kurulan Büyükşehir’in laboratuvarlarında inceleniyor.

Tohumların genetiği incelenerek yerel tohum olup olmadığı tespit ediliyor ve halka dağıtılıyor. Büyükşehir Yerel Tohum Merkezi 958 ata tohumunu bünyesinde barındırıyor. Örneğin bir domates tohumunun cinsini bilmediklerinden bir ninemizin sandığından aldıkları tohuma “Sandık domatesi” ismini koymuşlar. Bu çok yenilikçi ve kıymetli bir isim. Böyle bir Yerel Tohum Merkezi’ni ülkemize kazandıran Büyükşehir Belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cansız bedeni Kelebekler Vadisi'nde bulunduCansız bedeni Kelebekler Vadisi'nde bulundu
Togg'daki o detay herkesi meraklandırdı! Ne olduğu ortaya çıktıTogg'daki o detay herkesi meraklandırdı! Ne olduğu ortaya çıktı
Türk lirasına büyük saygısızlık!Türk lirasına büyük saygısızlık!
Anahtar Kelimeler:
tohum

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Kuran kursundaki öğrencilere temizlik yaptırıp tokat attı

Kuran kursundaki öğrencilere temizlik yaptırıp tokat attı

Tüm dünya merak ediyordu! İlk yorum geldi

Tüm dünya merak ediyordu! İlk yorum geldi

İlginizi Çekebilir

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.