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  4. 2023 YSK seçim takvimi belli oldu! Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri ne zaman?

2023 YSK seçim takvimi belli oldu! Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri ne zaman?

10.03.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçim takvimi için gözler YSK'dan yapılacak olan açıklamalara çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi olarak seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağına ilişkin kararı imzaladı. Ardından karar Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Bu kapsamda 2023 YSK seçim takvimi belli oldu. Peki, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri ne zaman? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

2023 YSK seçim takvimi belli oldu! Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri ne zaman?

2023 seçim heyecanı sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan, seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzaladı. 2023 YSK seçim takvimi de netlemiş oldu. Peki, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri ne zaman? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

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2023 YSK SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLDU!

YSK Başkanı Yener, milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.

ERDOĞAN İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin yenilenerek 14 Mayıs'ta gerçekleştirilmesine yönelik kararı imzaladı.

Erdoğan'ın kararı imzalamasının ardından gerçekleştirdiği konuşmadan önce çıkanlar şöyle:

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"18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak kararın ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacak. Milletimiz 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve mİlletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir."

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