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"2023'e doğru giderken 31 Mart son virajdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 17:25 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "2023'e doğru giderken 31 Mart son virajdır. Bu son virajı geçip düze çıkacağız" - "Karşımızdaki yapı Türkiye'yi yönetme iradesi olan, Türkiye'yi daha ileri götürme iradesi, niyeti olan bir yapı değil, bozmaya dönük bir yapı, istikrarı ortadan kaldırmaya dönük bir yapı, millet bunu fark edecek"

KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2023'e doğru giderken 31 Mart son virajdır. Bu son virajı geçip düze çıkacağız." dedi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Karşıyaka Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, önemli bir süreçten geçtiklerini belirterek, 15 Temmuz öncesi siyasetle sonrasının birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

15 Temmuz gecesi vatanı korumak için kurulan Cumhur İttifakı'na hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın esas itibariyle 15 Temmuz gecesi sokaklarda millet tarafından kurulduğunu vurguladı.

Yılmaz, terör örgütlerini ülke gündeminden çıkarmaları gerektiğini dile getirerek, herkesin teröre karşı net tavır sergilemesi gerektiğini bildirdi.

AK Parti hükümetlerinin son 16 yılda inanç ve anadil konusunda önemli reformlar yaptığını anımsatan Yılmaz, bu konuda yapılan gerçekleştirilen çalışmalardan bahsetti.

- "Bizi bölmeye çalışanlara net bir tavır koyacağız"

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin eski zihniyetleri aştığını belirterek, "Bizim bir tek ihtiyacımız var, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle kim varsa bu topraklar üzerinde hep birlikte ortak vatanımıza sahip çıkacağız. Ortak devletimize sahip çıkacağız. Bizi bölmeye, parçalamaya çalışanlara da net bir şekilde tavır koyacağız." diye konuştu.

Kardeşliklerini yüceltmeleri gerektiğini dile getiren Yılmaz, dışarıdan güçlerini kırmaya çalışanlara en güzel cevabı birlik ve kardeşliklerini güçlendirerek vereceklerini söyledi.

Yılmaz, 12 yıldır siyasette yer aldığını ve 31 Mart'ın 12. seçimi olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gerçekten millet de yoruldu biz de yorulduk. Çok fazla seçim, her yıl bir seçim ama önümüzdeki dönem farklı bir ortama giriyoruz. 31 Mart'tan sonra 2023 Haziran ayına kadar Türkiye'de inşallah ne bir genel seçim olacak ne yerel seçim olacak ve seçimsiz bir dönemi ilk defa Türkiye uzun süredir 4-4,5 sene seçimsiz döneme girecek. Bu bir fırsat penceresidir. Bu Türkiye'nin önüne açılan büyük bir imkandır ve bunu değerlendirmemiz lazım. Bu dönem, Türkiye'nin yeni atılımlar yapması, yeni reformlar gerçekleştirmesi, yeni projeleri hayata geçirmesi için büyük imkan sunuyor. Bu seçimsiz dönemi çok iyi değerlendirmemiz lazım."

- "Yaşadığımız sıkıntılar geçici"

AK Parti hükümetlerinin önemli ekonomik atılımlar yaptığını dile getiren Yılmaz, "Bu yaşadığımız sıkıntılar geçici sıkıntılardır. Önümüzdeki süreçlerde hükümetimiz tedbirler alıyor. Burada yapacağımız reformlarla, atılımlarla bu yaşanan geçici sıkıntıları da aşıp çok daha farklı bir noktaya doğru yürüyeceğiz. 2023'e doğru giderken 31 Mart son virajdır. Bu son virajı geçip düze çıkacağız." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Türkiye'yi sevmeyen güç odaklarının da istikrarı bozmak için 31 Mart'ı son fırsat olarak gördüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Karşımızdaki yapıya bakın. Bir tarafta Cumhur İttifakı var, azami müştereklerde birleşmiş, ülkenin birliğine, beraberliğine ve geleceğine sahip çıkan bir ittifak var. Karşımızdaysa bırakın azami müşterekleri asgari müşterekleri olmayan adeta birbirine yapıştırılmış, zorla bir araya getirilmiş birbirine benzemez yapılar var. Peki bunları bir araya getiren güç nedir? Bunun niyeti nedir? Karşımızdaki yapı Türkiye'yi yönetme iradesi olan, Türkiye'yi daha ileri götürme iradesi, niyeti olan bir yapı değil, bozmaya dönük bir yapı, istikrarı ortadan kaldırmaya dönük bir yapı, millet bunu fark edecek. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı diyeceğiz, AK Parti diyeceğiz, Türkiye'nin istikrarı diyeceğiz."

Konuşmanın ardından Yılmaz, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

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