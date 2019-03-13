"2023'e doğru giderken 31 Mart son virajdır"

AK Parti hükümetlerinin son 16 yılda inanç ve anadil konusunda önemli reformlar yaptığını anımsatan Yılmaz, bu konuda yapılan gerçekleştirilen çalışmalardan bahsetti.

15 Temmuz gecesi vatanı korumak için kurulan Cumhur İttifakı'na hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın esas itibariyle 15 Temmuz gecesi sokaklarda millet tarafından kurulduğunu vurguladı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Karşıyaka Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, önemli bir süreçten geçtiklerini belirterek, 15 Temmuz öncesi siyasetle sonrasının birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin eski zihniyetleri aştığını belirterek, "Bizim bir tek ihtiyacımız var, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle kim varsa bu topraklar üzerinde hep birlikte ortak vatanımıza sahip çıkacağız. Ortak devletimize sahip çıkacağız. Bizi bölmeye, parçalamaya çalışanlara da net bir şekilde tavır koyacağız." diye konuştu.

Kardeşliklerini yüceltmeleri gerektiğini dile getiren Yılmaz, dışarıdan güçlerini kırmaya çalışanlara en güzel cevabı birlik ve kardeşliklerini güçlendirerek vereceklerini söyledi.

Yılmaz, 12 yıldır siyasette yer aldığını ve 31 Mart'ın 12. seçimi olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gerçekten millet de yoruldu biz de yorulduk. Çok fazla seçim, her yıl bir seçim ama önümüzdeki dönem farklı bir ortama giriyoruz. 31 Mart'tan sonra 2023 Haziran ayına kadar Türkiye'de inşallah ne bir genel seçim olacak ne yerel seçim olacak ve seçimsiz bir dönemi ilk defa Türkiye uzun süredir 4-4,5 sene seçimsiz döneme girecek. Bu bir fırsat penceresidir. Bu Türkiye'nin önüne açılan büyük bir imkandır ve bunu değerlendirmemiz lazım. Bu dönem, Türkiye'nin yeni atılımlar yapması, yeni reformlar gerçekleştirmesi, yeni projeleri hayata geçirmesi için büyük imkan sunuyor. Bu seçimsiz dönemi çok iyi değerlendirmemiz lazım."