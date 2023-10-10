Hac kura çekilişi ve ön kayıt başvurularına dair araştırmalar yoğunlaştı. Bu sene Hacca gitmek isteyen vatandaşların gerekli başvuruları yapması ve kurayı beklemesi gerekiyor. Ön kayıt başvuruarı e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki, 2024 Hac kurası ne zaman çekilecek? Hac ön kayıt başvurusu bitti mi? Hac ön kayıt e-devlet başvuru ekranı

2024 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi. Açıklamada, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." ifadelerini kullandı.

Buna göre; hac kuraları bu yıl ekim ayının sonu veya kasım ayının başı itibarıyla çekilecek.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Hacı adayları, 11 Ekim'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak "http://ddo.link/hac" dijital hizmeti üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek.

Önceki yıllarda başvuru yapanlar ise konaklama türü, birliktelik bağlantısı ve kuraya katılmak istediği il gibi bilgileri aynı ekran üzerinden güncelleyebilecek.

E DEVLET HAC KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

İlk defa kayıt yaptıracak olan hacı adayları 450 TL'lik hac ön kayıt ücretini yatıracak.

İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımız; anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılımı, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal hesabına ön kayıt ücreti yatıracaklardır.



