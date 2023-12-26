2024 Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor, hangi gün sona erecek? Milli Piyango yılbaşı bilet satışının sona erdiği tarih!

Milli Piyango yılbaşı bilet satışının sona ereceği tarih 31 Aralık Paar günü yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve canlı olarak yayınlanacak. Biletler bayilerden ya da Milli Piyango Online'dan çevrimiçi olarak alınabiliyor. Birçok kişi internette "2024 Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı bilet satışının sona ereceği tarih...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR, HANGİ TARİHTE?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş biletlerinin 31 Aralık Pazar günü saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden online olarak satışta olması bekleniyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 400 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi yeni yıla özel çekiliş gerçekleşecek.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

MİLLİ PİYANGO NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak kurumun internet adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilmektedir.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak. 2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranından sonuçlara erişim sağlanabilecek.

2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı için tıklayınız





