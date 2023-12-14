KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Burçlar - Astroloji
    4. 2024 yılında ev sahibi olacak burçlar belli oldu! Şans onlardan yana!

    2024 yılında ev sahibi olacak burçlar belli oldu! Şans onlardan yana!

    14.12.2023 09:51 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astrologlara göre bazı burçlar; 2024'te diğerlerine oranla daha şanslı olacak. 3 burç önümüzdeki sene tutumlu davranıp mali durumlarını iyi yönlendirdikleri taktirde ev sahibi olabilecekler. İşte astrologlara göre 2024 yılında ev sahibi olma ihtimali yüksek olan burçlar...

    2024'te ev sahibi olacak şanslı burçlar belli oldu. Onlar hem gayrimenkul alımı konusunda hem de maddi kazançta bereketli bir sürece girecekler. O burçlar harcamalarına dikkat edip mali durumlarını kontrol altına aldıkları takdirde konforlu bir yılın kapılarını aralamış olacaklar.

    BOĞA BURCU

    BOĞALAR DİKKAT! KONUT ALMAK İÇİN EN DOĞRU DÖNEM

    Boğalar pozitif gelişmelerin yaşanacağı bir döneme girecekler. 2024 yılında aşk konusunda belki yüzleri gülmeyecek ama konfor ve lüks içinde bir yaşam sürme şansını yakalayabilecekler. Boğalar astrologlara göre konut satın alma konusunda şanslı oldukları bir dönemdeler.

    YENGEÇ BURCU

    YENGEÇLER İSTİKRARLI BİR HAYAT İÇİN FIRSATI DEĞERLENDİRMELİ!

    Yengeçler ise 2024 yılında maddi açıdan ferahlayacakları bir döneme girecek. Bilhassa ev ya da arsa gibi mali yatırımlar konusunda pozitif gelişmeler yaşayabilirler. Fakat onların istikrarlı bir gelecek için harekete geçmeleri gerekiyor.

    KOVA BURCU

    KOVALAR İÇİN ŞANSLI DÖNEM!

    Kovalar ise hem finansal açıdan rahat edecekleri hem de hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir döneme giriyorlar. Önümüzdeki yıl miras ya da diğer finansal kazançlar, onları düşledikleri hayata kavuşturabilir. Öte yandan onların bu süreçte harcama ve birikimlerine önem vermeleri gerekiyor. Parayı har vurup harman savurdukları takdirde olumsuz gelişmeler yaşayabilirler.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yemeden önce bir daha düşünün! Günün sonu hastanede bitebilirYemeden önce bir daha düşünün! Günün sonu hastanede bitebilir
    Kendisi kadar kabuğu da faydalı! Çöpe atmadan önce düşünün...Kendisi kadar kabuğu da faydalı! Çöpe atmadan önce düşünün...
    Yılın son Merkür retrosunun etkilerine dikkat! O burçlardan uzak durunYılın son Merkür retrosunun etkilerine dikkat! O burçlardan uzak durun
    Anahtar Kelimeler:
    Boğa burcu Kova burcu Yengeç burcu Astroloji burçlar Astrolog
    En Çok Okunan Haberler
    Kar yağışı İstanbul’un kapısına kadar dayandı! 38 saat kesintisiz yağacak...

    Kar yağışı İstanbul’un kapısına kadar dayandı! 38 saat kesintisiz yağacak...

    Yerli ve yabancı dostlarımız var' diyerek duyduğu Borsa İstanbul dedikodusunu açıkladı: '1,5-2 aydır...'

    Yerli ve yabancı dostlarımız var' diyerek duyduğu Borsa İstanbul dedikodusunu açıkladı: '1,5-2 aydır...'

    Bir şehir korkunç olayı konuşuyor! Aile vahşetinde gizemli mektuplar

    Bir şehir korkunç olayı konuşuyor! Aile vahşetinde gizemli mektuplar

    Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece!

    Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece!

    Vücuduna yapışan kıyafetiyle adından söz ettirdi! Yüzündeki değişim ve harcadığı para olay oldu

    Vücuduna yapışan kıyafetiyle adından söz ettirdi! Yüzündeki değişim ve harcadığı para olay oldu

    2024 yılında ev sahibi olacak burçlar belli oldu! Şans onlardan yana!

    2024 yılında ev sahibi olacak burçlar belli oldu! Şans onlardan yana!

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

    Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

    Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

    Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

    Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

    Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

    Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

    Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

    Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

    Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.