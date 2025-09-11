KADIN

2025 sonbaharında herkesin üstünde göreceğimiz 10 parça

2025 sonbaharında da moda dünyası bize yine bir sürü yeni trend getiriyor. Ama bu sezon öyle parçalar var ki, sadece defilelerde ya da dergilerde değil, sokakta yürürken, kafede otururken, okula ya da işe giderken herkesin üstünde göreceğiz. Gel, birlikte 2025 sonbaharının en çok görülecek parçalarına bakalım.

1. Oversize trençkotlar

2025 sonbaharında herkesin üstünde göreceğimiz 10 parça 1
Artık dar kalıplar mazide kaldı. 2025 sonbaharında herkes kolları uzun, omuzları geniş, adeta içine saklanabileceğimiz oversize trençkotların peşinde. Özellikle bej, haki ve kömür grisi tonları revaçta.

2. Balıkçı yaka kazaklar

2025 sonbaharında herkesin üstünde göreceğimiz 10 parça 2
Sonbaharın en ikonik parçalarından biri olan balıkçı yaka kazaklar, 2025’te dökümlü ve oversize kesimleriyle dikkat çekecek. Özellikle krem, sütlü kahve, hardal sarısı ve bordo tonları bu sezon çok moda. Midi eteklerle romantik, bol pantolonlarla modern bir hava yaratıyor.

3. Maxi etekler

2025 sonbaharında herkesin üstünde göreceğimiz 10 parça 3
Yazın midi ve mini eteklerine veda edip uzun maxi eteklere merhaba diyoruz. Özellikle ekose desenli ya da yünlü kumaşlı modeller ön planda. Kalın çorap ve uzun çizmelerle kombinlendiğinde hem feminen hem de rahat bir görünüm sağlıyor.

4. Postal bot

2025 sonbaharında herkesin üstünde göreceğimiz 10 parça 4
Kalın tabanlı, bağcıklı ve güçlü duruşlu botlar… Hem rahat hem de sonbaharın ruhunu yansıtan parçalar olacak.

5. Skinny pantolonlar

2025 sonbaharında herkesin üstünde göreceğimiz 10 parça 5
Ve işte sürpriz dönüş! Yıllardır rafa kaldırılan skinny pantolonlar bu sezon geri geliyor. Özellikle uzun çizmelerle kombinlenerek çok şık bir görünüm sağlıyor.

6. Deri ceketler

2025 sonbaharında herkesin üstünde göreceğimiz 10 parça 6
Deri ceket dediğimizde herkesin aklına siyah biker model geliyor ama bu sezon durum biraz farklı. 2025 sonbaharında bordo, kahverengi, lacivert hatta zeytin yeşili tonlarında deri ceketler moda.

7. Ekose desenler

2025 sonbaharında herkesin üstünde göreceğimiz 10 parça 7
Ekose desensiz bir sonbahar düşünmek zor. 2025’te de durum değişmiyor. Ekose gömleklerden ekose ceketlere, maxi eteklerden aksesuar detaylarına kadar birçok yerde karşımıza çıkacak. Özellikle kırmızı-siyah ve yeşil tonlarıyla ekose kombinler sokak modasını ele geçirecek gibi görünüyor.

8. Yün şapkalar

2025 sonbaharında herkesin üstünde göreceğimiz 10 parça 8
Soğuk rüzgarlara karşı hem koruyucu hem de şık bir tamamlayıcı olan şapkalar 2025 sonbaharında sıkça karşımıza çıkacak. Özellikle büyük bereler ve bucket şapkalar, gri, siyah ve toprak tonlarıyla oldukça trend.

9. Uzun çizmeler

2025 sonbaharında herkesin üstünde göreceğimiz 10 parça 9
Diz üstüne çıkan ya da hemen diz altında biten uzun çizmeler, bu sezon kombinlerin yıldızı olacak.
Maxi eteklerle bir araya geldiğinde feminen bir hava yaratıyor, oversize kazaklarla birleşince daha cool bir tarz sunuyor.

10. Kat kat takılar

2025 sonbaharında herkesin üstünde göreceğimiz 10 parça 10
2025 sonbaharında takılarda minimalizm rafa kalkıyor. Kat kat zincirler, iri küpeler ve kalın bilezikler bu sezonun en dikkat çeken aksesuarları olacak. Altın tonları özellikle sonbahar renkleriyle uyum sağlıyor.

