2025 yılında en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri belli oldu

2025 yılına ait doğum istatistikleri, Türkiye genelinde bebek isimlerinde dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu. Resmi verilere göre bu yıl erkek bebeklerde ve kız bebeklerde en çok tercih edilen isimler belli oldu. İşte detaylar...

Sedef Karatay

2025 yılına ait doğum verileri, ebeveynlerin isim tercihlerinde hem geleneksel hem de anlam yüklü isimlere yöneldiğini ortaya koydu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İSİMLER

Açıklanan listeye göre bu yıl erkek bebeklerde Alparslan, kız bebeklerde ise Asel ismi zirvede yer aldı. Uzmanlara göre isimlerin anlamı, tarihi ve kültürel çağrışımları bu tercihlerde önemli rol oynuyor.

ANLAMI VE KÖKENİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Alparslan, Türk tarihinin en güçlü sembollerinden biri olarak öne çıkıyor. 'Alp' (yiğit, cesur) ve 'arslan' (güç, liderlik) kelimelerinin birleşiminden oluşan isim, cesareti, kahramanlığı ve lider ruhu temsil ediyor. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’dan gelen tarihsel miras, bu ismi sadece bir ad olmaktan çıkarıp güçlü bir kimlik sembolüne dönüştürüyor.

Kız bebeklerde listenin başında yer alan Asel ise zarafeti ve sadeliğiyle dikkat çekiyor. Arapça kökenli olan Asel, 'bal' anlamına geliyor ve tatlılık, şefkat, saflık gibi olumlu çağrışımlar taşıyor. Kısa, kolay telaffuz edilen ve modern bir tınıya sahip olması, Asel ismini özellikle genç ebeveynler arasında popüler kılıyor.

İSİMLERİN ANLAMLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İsimlerin anlamları, bir çocuğa verilen ilk ve en kalıcı kimlik unsurlarından biri olduğu için büyük önem taşır. Pek çok aile, isim seçerken yalnızca kulağa hoş gelmesine değil, taşıdığı anlam, değer ve mesaja da dikkat eder. Çünkü isimler, zamanla kişinin kendini algılama biçimini ve çevresiyle kurduğu bağı etkileyebilir.

Toplumsal ve kültürel açıdan bakıldığında, isimler geçmişle bağ kurmanın da bir yoludur. Tarihi, dini ya da kültürel anlamlar taşıyan isimler; ailelerin geleneklerini, inançlarını ve değerlerini yeni kuşaklara aktarmasına yardımcı olur. Bu nedenle anlamı güçlü isimler, bir miras niteliği taşır.

Psikolojik açıdan ise ismin anlamını bilmek, bireyin özgüvenini destekleyebilir. Olumlu çağrışımlara sahip bir isim, kişinin kendini daha değerli ve özel hissetmesine katkı sağlayabilir. Bu yüzden isimler sadece birer kelime değil, aynı zamanda kimliği, hikayeyi ve beklentileri yansıtan önemli sembollerdir.

