Yetişkinlerde basit görünüyor: Çocuklar daha fazla risk altında!

Kışın baş gösteren viral hastalıklar etkisini sürdürüyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, kış aylarında artış gösteren çocukluk çağı enfeksiyonlarına karşı ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Kış mevsimiyle birlikte özellikle kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artmasının enfeksiyon riskini yükselttiğini belirten Dr. Özge Yurtseven, bağışıklığı güçlü tutmanın temel yollarını anlattı. Çocukları hastalıklardan korumanın en önemli yolunun dengeli beslenme ve düzenli uyku olduğunu vurgulayan Yurtseven, "Bir çocuğun belli saatlerde uyuyup belli saatlerde uyanması bağışıklık sistemini destekler. Uyku hijyenine mutlaka dikkat edilmelidir" dedi.

Beslenmede ise protein ağırlıklı gıdaların yanı sıra mevsim meyve ve sebzelerinin düzenli tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yurtseven, bu alışkanlıkların enfeksiyonlara karşı koruyucu rol oynadığını belirtti.

"KAPALI ORTAM RİSKİ ARTIRIYOR"

Kış aylarında çocukların uzun süre kapalı ortamlarda kalmasının enfeksiyon riskini artırdığına dikkat çeken Yurtseven, açık havanın önemine değindi. "Aileler 'Çocuğum üşür mü?' diye endişe ediyor. Oysa çocuk uygun şekilde giydirildiğinde kısa süreli dışarı çıkması, temiz hava alması ve güneş görmesi bağışıklığını destekler. Uzun süre kapalı alanlarda kalmak solunum ve damlacık yoluyla bulaşan hastalıkların yayılmasına zemin hazırlıyor" diye konuştu.

"KÜÇÜK ÇOCUKLARI ÖPMEYİN"

Özellikle kalabalık ortamlarda küçük çocukların ve bebeklerin yüzlerinden öpülmemesi gerektiğini belirten Yurtseven, yetişkinlerde hafif seyreden grip ve nezlenin çocuklarda daha ağır sonuçlara yol açabileceğini ifade etti. Yurtseven, "Yetişkinlerde basit görülen enfeksiyonlar bebeklerde ciddi akciğer enfeksiyonlarına neden olabilir. Bu nedenle hasta yetişkinlerin çocuklardan uzak durması gerekir. Aileler bu konularda daha dikkatli olmalı" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA

