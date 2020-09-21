21 - 27 Eylül haftalık burç yorumu (2020) Eylül'ün üçüncü haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor?

Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkileri tüm burçlarda olacak. Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın! Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor?// Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 21 - 27 Eylül haftası haftalık burç yorumları... 21 - 27 Eylül Haftası Haftalık Burç Yorumları Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta Aslan burcunda gerçekleşecek dolunayın etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar...

İşte 21 Eylül Pazartesi haftalık burç yorumları... Koç Burcu Haftalık Burç Yorumları (21 - 27 Eylül) Bu hafta Pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren pozitif enerjiler çalışmaya başlıyor olacak. Her türlü ikili ilişkinin öne çıktığı hafta boyunca, önemli görüşmeler içinde olabilirsiniz. Bazı özel ilişkilerde nihai kararlar verilebilir, yeni bir düzene gidilebilir.

Hayatı daha fazla paylaşma adımları, birbirinin hayatına daha fazla dahil olma hali gündeme gelebilir. Sağlıkla ilgili belirsizlikler netleşebilir. İş hayatında ise yapılanma, düzenleme durumu oluşabilir. Bu hafta iş arkadaşları veya çalışanlarla ilişkilerde, iletişimde daha kontrollü olmalı ve fikir anlaşmazlıklarını inatlaşma durumuna sürüklememeli. İş veya özel hayatınızda çözüm getiremediğiniz bir konuda insanların fayda ve desteğini görebilirsiniz. Görüntünüzle ilgili değişiklik isteği artabilir, kendinizde kusur bulmaya daha açık olabilirsiniz. Riskli değişimlere gitmemeli, kendinizi her halinizle sevmeye odaklanmalısınız. İlişkileri güçlendiren sağlıklı bir özgüven ve açıklık olacaktır. Perşembe günü ve civarı geçmişten kişilerle irtibat kurulabilir. Kararsızlıklar oluşabilir. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumları (21 - 27 Eylül) Bu hafta sosyal ilişkilerinizde değişimler olabilir. Küslük ve barışmalar gündeme gelebilir. İş arkadaşlarıyla, özel ilişkilerde fikir anlaşmazlıklarına takılı kalmak, çözüm yerine sorunu takılı kalmak mesafeleşmeleri getirebilir. İnatçılık ve sabit fikirlilikten çıkıp, çözüm sağlamaya ve uyum enerjisini çalıştırmaya odaklanmak ise çıkmazları sonlandırmanızı sağlayabilir.

Bir süredir yaşadığınız sorunlar bu sayede son bulabilir. İletişim kurmaya çalışmalı, çaba sarf etmekten veya adım atmaktan kaçınmamalısınız. İş hayatında önemli görüşmeler yapabilir, eğitim hayatında bir süreci tamamlayabilirsiniz. Sınavlar gündeme gelebilir. Hafta içinde iç huzuru korumak, beden sağlığını da korumaya yardımcı olacaktır. Bazı Boğalar için geçmişteki kişiler, eski partnerler gündemde olabilir. Bazı Boğalar ise ilişkileriyle ilgili bir süredir veremediği kararı verebilir, gösteremediği bir cesareti gösterebilir. Bu hafta içinizdeki gücü keşfetmeli, kurban psikolojisinden kaçınmalı, yaşamınızın iplerini elinize almalısınız. Haftanın ikinci yarısında beklenmedik bir şansla karşılaşabilir, ilahi korumayı üzerinizde hissedebilirsiniz. İlahi bir etkiyle önünüze yeni bir fırsat gelebilir. İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumları (21 - 27 Eylül) Bu hafta aşk hayatınız hareketleniyor, yeni duygular uyanıyor. Yaşamdan keyif alma arzunuz artarken, katıldığınız ortamlarda daha çok dikkat çekebilir, beğeni toplayabilirsiniz. Beraberinde ise yeni ilişki potansiyelleri doğabilir.

Mars retrosunun devam ettiği bugünlerde, özellikle Perşembe günü ve civarında geçmiş bir ilişki, eski dostlar gündeminizde olabilir. Eski dostlarınızla bir araya gelebilir. İlişkilerde kafa karışıklığı yaşadığınız noktada ise sizi iyi gelen, iyi hissettiren kişiler ve ortamları tercih etmeniz daha sağlıklı olacaktır. Sizi eksik hissettiren, yaralayan kişilerden uzaklaşma zamanı. Bazı ikizler burçları için çocuk sahibi olma, doğum, gebelik haberi alma gibi durumlar söz konusu olabilir. Ebeveyn İkizlerler ise çocukların sağlığı ve gelişimi adına çaba içerisinde olabilir. Bu hafta abartılı riskler almaktan kaçınmalı, şansınıza ve yeteneklerinize ise daha çok güvenmelisiniz. Özgüvenin arttığı günler. Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumları (21 - 27 Eylül) Bu hafta kararsızlıklar, ikilemler içinde olabilir; yaşamınızdaki konular üzerine daha çok kafa yorabilirsiniz. Bir süredir kafa yorduğunuz konularla ilgili ise bu hafta harekete geçebilir, cesareti yüklenebilirsiniz. Nostaljinin çalışacağı, geçmiş anıların hatıranıza geleceği bu süreçte, uzaktaki veya geçmişteki kişilerle telepatik bağlar kurabilirsiniz. Bazı Yengeçler yeni kişilerle tanışabilir, yaşamındaki bir dilek ve isteğe kavuşabilir. Hafta boyu dilemekten ve dua etmekten geri durmamalı. Aklınızdan geçenin önünüze gelebileceği bir hafta. Finansal konularda yatırım ve kazançlar gündeminizde olabilir. Bu alanda güçlenme ve iyileşme sağlayabileceğiniz bir hafta.

İş ve finanstaki başarı ise yaşama karşı daha motive ve özgüvenli yaklaşmanızı sağlayabilir. Aile üyelerinde ve ev halkı içinde sağlıkla ilgili destekler gündeme gelebilir. Daha önce yakın ilişkilerinizde yaşadığınız dargınlıklar ise bu hafta son bulabilir. Pek çok ilişkiye daha uyumlu yaklaşacağınız bir hafta. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumları (21 - 27 Eylül) Bu hafta eğitimle ilgili yenilikler, iyileşmeler gündeminizde olabilir. İş hayatında önemli görüşmeler yapabilir, yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz, daha iyi kazanç sağlayabileceğiniz iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Özgüvenle ilgili eksiklik inancına düşmemeye dikkat. Bazı Aslanlar için bugünlerde evlilik, teklif alma veya ailelerin bir araya gelmesi söz konusu olabilir. Süregelen ilişkilerde finansal konuların ve değer duygusunun önem kazanacağı, öne çıkacağı günler. Görüntünüzle ilgili daha hassas olmaya, görüntünüzü iyileştirmeye çalışmaya bu hafta da devam edebilirsiniz. Kendinizi güzel görmek, hafta içinde motivasyonunuzu da artıracak. Hafta sonuna doğru parayı çekeceğiniz bir döneme girecek, farklı kanallardan kazanç veya kar etmeye başlayacaksınız. Perşembe günü ve civarında inatçılık ve kararsızlık durumlarına dikkat. Geçmişteki kişilerle telepatik durumlar, haberleşmeler, aklınızından geçen kişinin karşınıza gelmesi söz konusu olabilir. Yine bugünlerde araçlarla ilgili harcamalar, yatırımlar ve tadilatlar gündeminizde olabilir.

Başak Burcu Haftalık Burç Yorumları (21 - 27 Eylül) Bu hafta finansal hareketlilik artıyor, para yönetimiyle ilgileniyorsunuz. Maddi kazanç, finansal başarılar daha başarılı ve özgüvenli hissetmenizi sağlarken; yaratıcı çalışmalarınızın meyvelerini alabilirsiniz. Hafta içerisinde ruhen ve bedenen iyileşmeye, şifalanmaya odaklanabilir; spiritüel konulara, psikolojik çalışmalara ve ibadeta yönelebilirsiniz. Bedensel rahatsızlıklarda ise alacağınız medikal hizmetler şifayı getirebilir. Bu hafta bazı ilişkilerde sınırsız alıcı veya sınırsız verici pozisyonunda olmadığınızdan emin olmalı, dengeyi var etmeye odaklanmalısınız. Zira bu dengenin çalışmadığı ilişkilerde bozulmalar, dargınlıklar olabilir. Öz değer duygusunu güçlendirmek, çevrenizdeki kişilerden daha çok değer görmenize ve daha doğru seçimler yapmanıza olanak sağlayacaktır. Estetik konular gündeminizde olabilir, bu doğrultuda harcamalar yapabilirsiniz. Riskli estetik müdahelelerden kaçınmalısınız. Havanızı değiştirecek eylemler ise daha canlı hissetmenizi ve daha keyifli olmanızı sağlayacak.

Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumları (21 - 27 Eylül) Bu hafta Güneş sizin burcunuza geçerek sizin döneminizi başlatıyor. Salı gününden itibaren kendinize ve ilişkilerinize odaklanacağınız, daha çok öne çıkarak dikkat çekeceğiniz bir döneme gireceksiniz. Ruhen ve bedenen sağlık ve iyileşme enerjisinin çalışacağı bu süreçte, farkındalığınızın arttığı bir dönemde olacaksınız. Hayatınızdaki eril figürler, eş veya baba gündeminizde olabilir. Pek çok ilişkide iyileşmenin çalışabileceği günler. Bu etkilerle bazı ilişkilerde barışmalar olabilir. Özellikle Perşembe günü ve civarında süregelen ilişkilerde dengeler değişebilir. Konuşarak halledebileceğiniz konuları çıkmaza sürüklemeyin. İnatlaşmaların veya kafa karışıklığının esiri olmamalı. Bazı Terazi burçlarının geçmişteki ilişkilerinden dönüşler olabilir. Sağlıklı beslenme, spor ve estetik konular hafta boyunca ilgi alanlarınız olabilir. Evinize, konfor alanınıza kapanmak sıkılganlığı getirebilirken, sosyalleşmek ve keyifli ortamlara dahil olmak canlılığı ve yüksek enerjiyi getirecek. Bu hafta ilişkilerdeki sağlıklı dengeler sizi daha iyi hissettirirken zorlayıcı ilişkiler motivasyonunuza etki edebilir.

Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumları (21 - 27 Eylül) Bu hafta yaşamınızı düzenleme, planlama hali içerisinde olabilir, iş hayatı ve kariyerle ilgili yeniliklerle karşılaşabilirsiniz. İş koşullarınızda beklediğiniz iyileşmeyi sağlayabilir, adınızdan bahsettirebileceğiniz önemli iş fırsatları yaklayabilirsiniz. Bedensel rahatsızlıklarda şifa çalışabilir. Hafta içerisinde bazı Akrep burçları kendi rutinin dışına çıkabilir. Her zaman yoğun olan iş temposuna nazaran bu hafta daha sakin bir zaman dilimi veya her zaman sakin geçen süreçlerin aksine bu hafta daha yoğun bir tempoda olabilirsiniz. İnsanlara sağlayacağınız yardım ve fayda, geçmişte yaptığınız iyilikler ise bu hafta yaşamdan size geri dönebilir. Hafta içinde mutluluk ve memnuniyet yaşamın getirdiklerini kabul içinde olmaktan geçiyor. Kendinizle, hayatla barışma zamanı. İş yerinde çalışma arkadaşlarından veya çalışanlardan ayrılıklar olabilir. Perşembe günü ve civarında aksilik ve son dakika durumları önünüze gelebilir. Bazı ilişkilerde dargınlık ve alınganlık yaşanabilir. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Yay Burcu Haftalık Burç Yorumları (21 - 27 Eylül) Bu hafta daha sosyal olabilir, sevdiklerinizle keyifli aktivitelere dahil olabilirsiniz. Kısa seyahatler ve tatiller gündeme gelebilir. Aşk hayatında iyileşmeler yaşanabilir, yalnızların ise ilgisini çeken kişiler olabilir. Özellikle görsel anlamda beğenebileceğiniz kişilerle karşılaşabilirsiniz.

Devam eden Mars retrosunun etkileriyle haftanın ikinci yarısında geçmiş bir ilişki, geçmişteki duygular içinizde canlanabilir. Bazı Yaylar eski ve yeni kişi, kalmak ve gitmek gibi iki fark yol arasında olabilir. Arkadaşlıktan aşka, aşktan arkadaşlığa dönen ilişkilere müsait günler. Ebeveyn Yaylar için çocuklarla ilgili konular gündeme gelirken, hafta boyunca çocuklara sevgi ve anlayış ile yaklaşmaya, inatlaşma durumları yaratmamaya özen göstermeli. Ev içindeki huzur, çocuğun sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlayacaktır. Finansal konularda hızlı karar almamaya, hızlı hareket etmemeye dikkat etmeli. Anlık durumlarla gereksiz harcamalar yapılabilir. Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumları (21 - 27 Eylül) Bu hafta hem iş hem özel hayatınızda kurduğunuz ilişkiler öne çıkıyor, önemli hale geliyor. Her iki alanda da görüşmeler yapacağınız, ortak kararlar alacağınız günlerdesiniz. Ortaklarla anlaşmalar, iş teklifleri, ilişkilerde ise geleceğe dair planlar ve adımlar gündeminizde olabilir. Bazı Oğlaklar için düğün, evlilik gibi konular öne çıkabilir. Eşin ve partnerin ailesiyle ile daha yüzeysel ve mesafeli ilişkiler kurulabilir. Bu hafta yaşamınızdaki ve gündeminizdeki sorun veya eksikliği abartmamaya, negatif enerji alanında kalmamaya özen gösterin. İş ve özel hayatınızda hızlı karar almak pişmanlığı veya hatayı getirebilir.

Bir süredir düşündüğünüz konuları ise hayata geçirebilirsiniz. Sorun çözmeye, sorunlardan kurtulmaya daha açık olan bu haftada, pek çok sorunu sağlıklı iletişim sayesinde çözebilirsiniz. Araçlarla ilgili arıza ve tadilatlar, zorunlu ödemeler gündeme gelebilir. Trafikte kontrollü olmalı. Baş ağrılarına ve migren ataklarına dikkat. Kova Burcu Haftalık Burç Yorumları (21 - 27 Eylül) Bu hafta Güneş'in Terazi burcuna geçişiyle daha sosyal olduğunuz bir döneme girebilirsiniz. Çevreniz tarafından daha çok konuşulabilir, ilgi ve takdir toplayabilirsiniz. Geleceğe dair sorgulama ve planlama, araştırma içinde olacağınız, eğitim alanında uzmanlaşmaya ve iyileşme sağlamaya çalışacağınız bir hafta. Bir hayalinizi veya idealinizi ise gerçekleştirme fırsatı yakalayabilirsiniz. Yeni bir eğitim, kurs gündeminizde olabilir. Araçlarla ilgili tadilatlar, harcamalar gündeme gelebilir. Günlük yaşamınızda kullandığınız teknolojik aletlerde ise arızalanmalar olabilir. Perşembe günü ve civarında trafikte ve günlük hayatta kazalara karşı dikkatli olmakta, aceleci olmamakta fayda var. Bugünlerde yaşayacağınız fikir ayrılıklarını daha anlayışlı ve politik olarak çözebilir, anlaşmazlıklara son verebilirsiniz.