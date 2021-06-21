21 – 27 Haziran haftalık burç yorumları | Sezgilerimize güvenmemiz gerekiyor!

Hafta başında duygusal yönümüz ağır basabilir. Bu sebeple olaylara bakış açımızda merhametimiz öne çıkabilir ve kararlarımızda etkili olabilir. Sezgilerimiz daha çok kuvvetlenebilir ve daha anlayışla yaklaşmayı tercih edebiliriz. Çarşamba günü ise Merkür Retro hareketinden kaynaklı olarak haftanın son günlerine doğru aşk ilişkilerimizde iddialı olabiliriz.

23 Haziran günü finansal konularda ya da ikili ilişkilerimizde adımlarımızı farklı atabilir ve olumlu gelişmeler elde edebiliriz. 24 Haziran’daki Oğlak burcunda gerçekleşen Dolunay’ın etkisiyle ise gizli kalmış durumlar ortaya çıkabilir. Hafta sonuna doğru zihnimiz yoğun olabilir bu sebeple dalgın bir ruh halinde olabiliriz. KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta artık Güneş Yengeç burcunda ilerliyor. Hafta başından itibaren aile, ev düzeni ve taşınma konuları ortaya çıkabilir Ebeveynlerinizle ilişkileriniz, aile içi sağlık konuları ve tedaviler ön planda olabilir. Özellikle hafta ortasında beklenmedik şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hayatınızın bir alanında ilahi bir el görebilir, karmanızın ödüllerini alabilirsiniz. Şifalanma ve toparlanma da bu hafta ortaya çıkabilir. 24 Haziran tarihinde Oğlak burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında yalnızlar için yüksek duygularla başlanacak bir ilişki gündemi ortaya çıkabilir. Sosyal çevrenizden tanışacağınız bazı kişilere karşı hızlı yükselen duygular ve güçlü bir çekim içinde olabilirsiniz. Süregelen aşk ilişkilerinde ise ani ve hızlı değişimler yaşanabilir. Değer görme, sevilme isteğiniz artabilir. Kıskançlık ve kontrol dürtünüz güçlenebilir. Cumartesi gününe kadar Merkür durağan pozisyonda olacağı için bazı işlerinizde ve adımlarınızda tıkanıkların olabileceğini göz önünde bulundurun.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta artık Güneş Yengeç burcunda ilerliyor. Sosyal çevrenizde değişimleri getirecek olan bu süreçle birlikte yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Geçmişten tanıdığınız insanlarla ilgili ise yeni bakış açılarına kavuşabilir ve yeni kararlar alabilirsiniz. Bugünlerde kısa süreli eğitimlere başlayabilir, yeni bir grup ve ekibe dahil olabilir veya sosyal medya aracılığıyla işler yapabilirsiniz. 24 Haziran tarihinde Oğlak burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında hayatınızda köklü ve kalıcı değişimler karşınıza gelecek. Bu dolunay, pek çok Boğa burcu için evlilik ve boşanma gibi iki ayrı ve keskin durumlardan bahsediyor. Süregelen bir davanız varsa bu tarihlerdeki duruşmalarda davalarınız karara bağlanabilir. Yasal haklarınızı koruma isteğinde olabilir ve yasal bir süreç başlatabilirsiniz. Karşınızdaki kişilere hak ettiği gibi muamele eden tavrınız öne çıkabilir. Haftanın tamamında duygu kontrolünü sağlamanız her durumu daha sağlıklı yönetmenizi sağlayacaktır.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta artık Güneş Yengeç burcunda ilerliyor. Haftanın ilk gününden itibaren finansal her türlü konu daha fazla gündeminizde olacak. Jüpiterin desteğiyle hem iş hem finansal konularda bir isteğinize veya bir hedefinize ulaşabilirsiniz. Yeteneklerinizi sergilemenin size maddi & manevi kazançları olacaktır. 24 Haziran tarihinde Oğlak burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında aşk hayatınızda heyecan verici durumlar kapıda. Yepyeni ve güçlü bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Eskiden ve eskinin yüklerinden özgürleşebilir, yeni adaylara şans vererek sosyal ortamlara katılabilirsiniz. Ay başındaki kasvet veya dağınıklık bu tarihten itibaren son buluyor. Süregelen ilişki ve arkadaşlıklarda kıskançlık durumlarına, kadınlarla ilişkilere dikkat. Cumartesi gününe dek Merkür durağan olacağı için bir şeyi başlatmak veya bitirmek tam anlamıyla olmayabilir. Bazı işlerin ve planların üzerinden tekrar geçmeniz gerekebilir. Ev içinde kaza ve aksilikler, basit tamirat işleri olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta artık Güneş Yengeç burcunda ilerliyor. Geçtiğimiz haftalardaki dağınıklıklar ve motivasyon & enerji düşüklüğü son bulmaya başlıyor. Özellikle şans ve fırsat adına Jüpiter size bu hafta daha çok fırsat sağlayacak. Yalnızca bu hafta beslenmenize dikkat edin. Kilo almaya daha müsait olabilirsiniz. Zehirlenme, mide hassasiyetleri olabilir. 24 Haziran tarihinde Oğlak burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında ilişkilerinizde istekleriniz, beklentileriniz her zamankinden önemli hale gelebilir. Kendi hakkınızı savunabilir, kendi değerinizin farkına varabilir, size fayda sağlamayan ilişkilerden güçlü bir özgüvenle uzaklaşabilirsiniz. Bugünlerde ilişkinizin ilerleyişi ve kararları büyük oranda size bağlı olabilir. Yalnızlar, kendileriyle ilişkilerini güçlendirdiğinde ve güçlü bir aura ile yaşamda yol aldığında, beklentilerin üstünde bir partner adayı ortaya çıkabilir. Yaşamdaki isteklerinizi hak ettiğinize inanın ve dua ettikten sonra akışa bırakın. Cumartesi gününe dek Merkür durağan olacağı için elinizde olmayan koşullar hafta içerisinde söz konusu olabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta artık Güneş Yengeç burcunda ilerliyor. Hafta başından itibaren artık anda kalmaktan ziyade daha çok geçmiş ve geleceği düşünerek hareket edeceksiniz. Geçmişteki hatalara düşmekten kaçınabilir, geleceği göz önünde bulundurarak bugününüzü yönetebilirsiniz. Geçmişteki bazı ilişkilerinizle ilgili ilahi adaletin çalıştığını göreceğiniz durumlar yaşanabilir. Daha fazla karmik deneyimlerle karşılaşabilirsiniz. Gizli ilişkilerden, etik dışı durumlardan kaçınmaya özen göstermelisiniz. 24 Haziran tarihinde Oğlak burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında iş ilişkilerinde ani gerilim veya kopuşlar olabilir. İş yerinde bazı sırlar açığa çıkabilir. Siber saldırılara ve teknolojik alet arızalanmalarına karşı dikkat etmelisiniz. İş hayatınızdaki rutini ve alışkanlığı kırmak için daha cesaretli olacaksınız. Hafta içinde Merkür durağan olacağı için Cumartesi gününe dek hem aşk hem arkadaşlık ilişkilerinde küçük sorunlar olabilir. Hafta sonu çözüm sağlanabilir. BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta artık Güneş Yengeç burcunda ilerliyor. Bu süreç sizlere hem iş hem özel hayatınızdaki ilişkilerinizde hızlı gelişen, iyileşebilen veya fırsat sağlayan durumlar getirecektir. Küslük yaşadığınız insanlarla daha kolay barışma sağlanabilir. 24 Haziran tarihinde Oğlak burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında yaşamınızda çocukların getirdiği görev ve sorumluluklar, çocuk sahibi olma ve gebelik haberleri, aşk veya arkadaşlık ilişkilerinde net ve kesin kararı verme gibi konu başlıkları görülebilir. Bu hafta kıskançlık, takıntı, kıyaslama gibi durumlardan ekstra kaçınmalısınız. Zira bir konuda, bir fikirde takılı kaldıkça şartlar aleyhinize şekillenebilir. Stres ve gerilim, ruh ve beden sağlığınıza zarar verebilir. Nitekim hafta sonu rahatlıyor olacaksınız. Hafta içinde kaygıyı arttıran düşüncelerden, insanlardan uzak kalın.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta artık Güneş Yengeç burcunda ilerliyor. Geçmişi, nostaljiyi, geçmişi olan konuları öne çıkaran bu dönemin başlangıcıyla birlikte özellikle bir süredir var olan gündemleriniz, yeni bir noktaya taşınacaktır. Baba, patron, öğretmen gibi otorite figürlerinden bu hafta destek görebilirsiniz. Onlarla yapacağınız iş birlikleri size kazanç sağlayabilir. İş görüşmeleri ve toplantılar ise artabilir. 24 Haziran tarihinde Oğlak burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında hayatınızın pek çok alanında bitiş ve başlangıçlar yapmaya dair potansiyel bir süreç başlıyor. Özellikle yalnız Teraziler için heyecan dolu bir flört, ilişki durumu başlayabilir. İlişkilerde duygularınıza ve aklınıza hitap eden bir ilişki formu içine dahil olabilirsiniz. Bazı Teraziler için bugünler, kararsızlık ve ikilem durumlarını arttırabilir. Gel gitli ruh hali, bir işin veya bir ilişkinin geleceğine aşırı kafa yorma ve insanların fikirlerine karşı abartılı hassasiyetler sizi aşağı çekebilir. Kendi isteklerinizi fark etmeye çalışın.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta artık Güneş Yengeç burcunda ilerliyor. Hafta boyunca seyahatler, yolculuklar ve eğitim konularında daha şanslı olabilirsiniz. Resmi işlerinizde, genel olarak dilek ve dualarınızda enerjinizin doğrultusunda ilerleyişler görebilirsiniz. Bu hafta hem daha çok dilek ve duada olmalı hem de isteklerinizin gerçekleştiğini varsaymalısınız. Sağlıkla ilgili destekler alabilir ve sonrasında daha iyi hissedebilirsiniz. 24 Haziran tarihinde Oğlak burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında sevdiklerinize karşı daha korumacı, kıskanç veya kontrol edici davranabilirsiniz. Bu da karşınızdakilerle zıtlaşma ve gerilime neden olabilir. Özellikle ev içerisinde yönetme, kontrol etme dürtünüzü beslemeyin. Bazı Akrepler için bugünlerde taşınma durumu ortaya çıkacaktır. Hafta sonuna kadar sosyal ilişkilerinizde sınırlarınızı bilerek hareket edin. Kiminle neyi paylaştığınıza, kim hangi sırrınızı verdiğinize dikkat edin. Hafta sonu zihnen rahatlama geliyor. Korkulardan ve belirsizlikten özgürleşebilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU

Bu hafta artık Güneş Yengeç burcunda ilerliyor. Kendi fikrilerinizde, hedeflerinizde daha kararlı zaman zamansa inatçı olabileceğiniz bir hafta olacak. Fanatik düşüncelerden, ısrarcı ve abartılı tavırlardan mutlaka kaçınmalısınız. Hafta boyunca Merkür durağan iken bu davranışlarla hata yapmaya, aşırılığa ve sabitliğe gittiğinizde hayal kırıklığı yaşamaya açık olabilirsiniz. Bu yüzden fikir tartışmalarını savaşa çevirmemeli, anlaşmazlıkları laf dalaşıyla büyütmemelisiniz. 24 Haziran tarihinde Oğlak burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında alım-satım konuları ve yatırım-birikim gündemleri ön planda olabilir. Bugünlerde elinize geçen kazancı kenara koymanız, küçük maddi yardımlar yapmanız paranızı bereketlendirebilir. Aile üyeleri, eş ve kardeşlerle ortak finansal gündemler içinde olabilirsiniz. Araçlarla ilgili ödemeler, vergiler ve taksitler sebebiyle maddi düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Seyahat organizasyonları yapabilirsiniz. Hafta sonu ilişkilerde keyifli paylaşımlar, daha kolay sağlanan uzlaşmalar gündemde olacak.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta artık Güneş Yengeç burcunda ilerliyor. Yaklaşık bir ay boyunca her türlü ikili ilişkinin sizler için ön planda olacağı bir sürece giriyorsunuz. Cumartesi gününe dek Merkür durağan pozisyonda olacağı için bazı ilişkiler için çaba sarf etmek, sabır göstermenin gerektiği durumlar olabilir. Fakat aynı günlerde Jüpiterin iyicil desteği ile sorunları çözüm odaklı davranarak aşabilir, tahammül ve anlayışı çalıştırarak uzlaşma ve iyileşme sağlayabilirsiniz. Haliyle ilişkilerin ilerleyişi bir nebze sizin seçim ve tavırlarınıza bağlı olacak. 24 Haziran tarihinde Oğlak burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında ilişkilerinizde, dostluk ve ortaklıklarınızda kalıcı ve köklü bir değişim yaşanacak. Hafta içerisinde her türlü ilişkide yaşanan deneyimler sizlerde daha kalıcı izler bırakır. Geri dönüşü olmayan adımlar atmak için bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Geçmişten ve geçmişin yüklerinden, size zarar veren toksik ilişkilerden bugünlerde özgürleşebilirsiniz. Zararlı alışkanlıkları bırakma ile ilgili harekete geçebilirsiniz. Kaybettiğiniz eşyalarınızı bulabilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta artık Güneş Yengeç burcunda ilerliyor. İş hayatı, çalışma düzeni, projeler ve iş anlaşmaları daha fazla gündemde olacak. Hafta içerisinde çalışma ortamınızda öne çıkabilir, takdir görebilir veya ek ücretler kazanabileceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kendinize ve hedeflerinize dair yapacağınız her yatırım uzun vadede şans ve bollukla size dönecek. 24 Haziran tarihinde Oğlak burcunda Dolunay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında elinizde olmayan koşul ve durumlarla gerçekleşen konular, mecburiyetler ve zaruriyetler gündeme gelebilir. Hareket alanınızın kısıtlanması bugünlerde sizi öfke kontrol sorunlarına götürebilir. Özellikle kadınlarla ilişkilerde, çalışma arkadaşlarınızla öfke patlamalarına karşı dikkatli olun ve öfkenizi yönetin. Yalnız Kovalar için bu tarih sonrasında potansiyel bir durum ortaya çıkabilir. Fakat Cumartesi gününe dek aşk ilişkilerinde rayına oturmayan durumlar veya gündemler olabilir. Hafta sonundan itibaren duygusal karmaşalarınız son bulmaya başlayacak.