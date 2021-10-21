21 Ekim günlük burç yorumları: Risk taşıyan işlere dikkat! 21 Ekim'de burçları neler bekliyor?

21 Ekim Perşembe günü boyunca Ay Boğa burcunda ilerliyor. Ay-Satürn karesinin etkili olduğu günün özellikle ilk yarısında engellenmelere yönelik bir enerji akışı bulunmakta. Günün ikinci yarısında nispeten rahat ilerleyebiliriz fakat yine de enerji açısından sorunlu bir gün olacak.

Bugün Koç burçları bugün finansal hesaplamalar yapabilir. Yengeç burcu ise sosyal çevre ilişkileriyle ilgilenebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında finansal hesaplamalar ve gelir-gider dengesini sağlamakla ilgilenebilirsiniz. Birikim ve yatırım, zorunlu harcamalar ve ödemeler gündeminizde olabilir. Günün ikinci yarısında son dakika planları yapılabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında sorumluluklar, uzun vadeli planlar, geleceğe dair planlarınız için hayatınızı bir düzene sokma ve kendinizi kontrol etme hali ön planda olabilir. Beslenme rutininizde farklılık yapabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında uyku düzensizlikleri, etkileyici rüyalar ön planda olabilir. Günün ikinci yarısı anlık planlamalarla geçebilir, kontrolünüz dışında gelişen durumlara göre hareket etmeniz gerekebilir. Duygular ve istekler değişebilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında ilişkiler ve sosyal çevre ön planda olabilir. İnsanlarla ilişkilerinizde belirli mesafeler ve dengeler içinde olabilirsiniz. Günün ikinci yarısında bazı planlarınız iptal olabilir, arkadaşlarınızdan sürpriz bir teklif alabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında iş veya özel hayatınızda kendinizi güvende hissetme ihtiyacınız artabilir. İş ilişkilerinizde, özel ilişkilerinizde kontrol durumları çalışabilir. Akşam saatlerinde duygularınızda aşırılıklar olabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında iş görüşmeleri yapabilir, işinizle ilgili kararlara alabilirsiniz. Günün ikinci yarısında beklemediğiniz kişilerden beklemediğiniz teklifler alabilirsiniz. Şaşırtıcı haberler gelebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında sorumluluklar ve zorunluluklar ön planda olabilir. Öğleden sonra baskı altında hissettiren enerjiler dağılabilir. Sosyal çevrenizle bir araya gelerek enerjinizin yükseldiğini görebilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz ile hayatın gerçekleri, gereklilikleri ayrılabilir. Sorumluluk duygusuyla hareket ederken başkaları için kendinizden feragat etmeye açık olabilirsiniz. Doğru sınırlar belirleme zamanı.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Gün içinde çocuklarınız için finansal planlamalar içinde olabilirsiniz. Uzun vadeli yatırımlarınızdan kazanç elde edebilirsiniz. İmkansız görünen bir durum içerisinde şansı yakalayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında iş hayatında ve ilişkilerinizde daha kontrollü olmaya önem verebilir, planlı hareket etmek isteyebilir, uzun vadeli planlarınıza odaklanabilirsiniz. Dış görüntünüze önem verebilir, değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Koç burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Gün içinde iletişiminize özen gösterin ve ilişkilerinizde kazan-kazan durumları yaratmaya çalışın. İş birliği içinde olmak lehinize sonuçlar doğuracaktır. Dış koşullara göre hareket etmeniz gerekebilir.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında iş görüşmeleri, önemli konuşmalar ve toplantılar ön planda olabilir. Aklınıza koyduğunuzu başarabilir, karşınızdakileri ikna edebilirsiniz. Günün ikinci yarısında ise duygularınız düşüncelerinizi etkileyebilir, daha uçlarda duygulara gidebilirsiniz.



