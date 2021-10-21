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21 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

21.10.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Söz konusu çekilişin sonuçlarına Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

21 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişini Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Geçtiğimiz salı gerçekleştirilen çekilişin sonuçları, "16-19-26-31-35-36" olarak açıklanmıştı. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

21 Ekim Süper Loto çekilişi 21.30'da gerçekleştirilecek. 21 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları belli olduğunda haberimiz güncellenecek. Süper Loto ve diğer çekilişlerin sonuçlarına erişim sağlamak için Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine gidiniz. Eğer çekilişi canlı olarak takip etmek istiyorsanız, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" linkine tıklayınız.

21 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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