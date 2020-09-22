21 Eylül 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu! İl il koronavirüs haritası günlük! Koronavirüs vaka sayısı sayısı artan iller! 21 Eylül Koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Eylül 2020 tarihinde son 24 saatte koronavirüs testi yapılan vaka sayısını ve koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısının yer aldığı koronavirüs tablosunu erişime açtı. Koronavirüs tablosu 21 Eylül 2020 rakamlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, hangi illerde koronavirüslü vaka sayısında artış olduğunu, il il koronavirüs vaka sayısını öğrenebilecek. Koronavirüs yeni vaka sayısı kaç oldu araştıranlar için son dakika Türkiye koronavirüs tablosu haberimizde...
Türkiye'nin il il koronavirüs haritasında oldukça hareketlilik oldu. 21 Eylül 2020 il il koronavirüs haritası ait tablo verileri henüz paylaşılmadığı için 19 Eylül koronavirüs vaka sayısı haritasındaki son bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Türkiye koronavirüs tablosunda en çok merak edilen yeni vaka sayısı kaç oldu sorusu olmuştu. İstanbul'da 19 Eylül'de yeni vaka sayısı 214 olarak açıklanırken Batı Marmara'da bu sayı 8 olarak açıklandı. Ege'de 19 Eylül'de yeni vaka sayısı 94, Akdeniz 135, Batı Karadeniz'de 84, Doğu Marmara'da 89, Kuzeydoğu Anadolu'da 63, Batı Anadolu'da 358, Orta Anadolu'da 185, Doğu Karadeniz'de 39, Ortadoğu Anadolu'da 120, Güneydoğu Anadolu'da 148 yeni vaka tespit edildi. Türkiye koronavirüs haritasına göre toplam koronavirüs vaka sayısı 19 Eylül'de 1.537 olarak açıklandı.
21 Eylül 2020 koronavirüs haritasına göre son 24 saatte 112.942 yeni test yapıldı. 1.743 yeni vaka tespit edilirken, 21 Eylül'de vefat eden hasta sayısı 68 olarak açıklandı. 21 Eylül'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı olarak da 1.202 kişi açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uzun zamandır her gün koronavirüs tablosuyla ilgili düzenli paylaşımlar yaparak, halkı bilinçlendiriyor. Peki 21 Eylül bugün Türkiye'de kaç koronavirüs vakası tespit edildi? Koronavirüs vaka sayısı artan iller hangisi?
Her gün Türkiye koronavirüslü hasta sayısı il il paylaşıldığında haberlerimizde yer alacak. Ülkemizde ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüs vakası, daha sonra hızlı bir şekilde yayılmış ve tüm Türkiye'yi etkisi altına almıştı. Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan koronavirüs dur durak bilmeden can almaya devam ediyor. Her gün, bugün koronavirüslü vaka sayısı kaç oldu araştıran vatandaşlar, günlük vaka sayısını kontrol ederek iyileşen hasta sayısındaki artışı görmeyi umutla bekliyor. Türkiye il il koronavirüslü hasta sayısı ve günlük koronavirüs tablosunu her gün haberimizde paylaşıyor olacağız.
Her geçen gün uzmanlar hijyen kuralları ve maskelerden bahsetse de vatandaşlar kurallara uymamaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün paylaştığı vaka sayısı tablosu da vatandaşları durdurmuyor.Ülkemizde ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüsten toplam ölen sayısı 7.574 kişi oldu. Vaka sayısı ise 304.610'e kadar geldi. 11 Mart'tan bu yana toplam 9.381.957 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Ağır hasta sayısı açıklanan son rakamlara göre 1.491 olarak açıklandı. Açıklanan son rakamlara göre hastalarda zatürre oranı % 6,8'e ulaştı. En çok merak edilen konulardan birisi de Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti sorusu oldu. Türkiye'de toplam iyileşen hasta sayısı 21 Eylül 2020 tarihi itibari ile, iyileşen 1.202 vatandaşımızın ardından 268.435'e ulaştı.
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