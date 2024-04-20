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    4. 21 gün etkili: 24 Nisan akrep dolunayını zor geçirecek burçlar açıklandı!

    21 gün etkili: 24 Nisan akrep dolunayını zor geçirecek burçlar açıklandı!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    20.04.2024 08:35
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    Nisan ayının gelmesiyle birlikte astroloji severlerin gündeminde 24 Nisan akrep dolunayı yer aldı. Etkileri 19 Nisan Cuma günü başlayan bu dolunayın 10 Mayıs Cuma gününe kadar etkilerinin devam etmesi bekleniyor. Bu dolunayda özellikle bazı burçlar daha şanslı iken bazıları için ise zorlu bir dönem olabilir. Önemli krizlerin yönetilmesini vurgulayan akrep dolunayını zor geçirecek burçlar haberimizde.

    Etkilerinin 19 Nisan ile 10 Mayıs arasında göstermesi beklenen akrep dolunayı 24 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek. Bu dönemde başlanan işin daha verimli olacağını ve istikrarlı ilerletilebileceğini vurgulayan bu dolunay özellikle diyete başlamak için çok verimli bir zaman. Astrolog Güler, 24 nisan akrep dolunayını zor geçirecek burçları açıkladı.

    BOĞA BURCU (21 NİSAN-21 MAYIS)

    BOĞA BURCU

    Bu dolunay etkisini evlilik, ortaklıklar, davalar evinden alacaksın. 13.11.2023 tarihinde bu alanlarla ilgili hangi konulara başladın ya da niyet ettiysen bu sayfayı kapatma zamanın geldi. Bunun için de yakın çevrenden destek alabilir, yeni bir eğitime başlayabilirsin. Özellikle son dakika yakın bir arkadaşından destek alabilirsin. Bu dolunayda dikkat etmen gereken ise varsayımlarda bulunmaman, kendi içsel gerginliğini sevdiklerine yansıtmamaya özen göstermelisin.

    ASLAN BURCU (23 TEMMUZ-22 AĞUSTOS)

    ASLAN BURCU

    Sen bu dolunay etkisini ev, aile, yuva, miras ya da ebeveynlerinle ilgili konularda alacaksın. 13.11.2023 tarihinde bu konularla ilgili neye niyet ettiğini ya da başladığını hatırlamaya çalışmanda fayda var. Ev değişikliği yapabilir, ebeveynlerle ilgili özellikle de sağlıksal konularında şifalanma enerjisi hakim olabilir. Bunun için de ihtiyaç duyduğun maddi desteği hiç ummadığın bir anda alabilir ve bu konularla ilgili krizleri daha rahat çözebildiğini görebilirsin. Ancak bunları yaşarken de iş yaşamını ihmal etmemeye özen göstermen oldukça önemli.

    KOVA BURCU (22 OCAK-19 ŞUBAT)

    KOVA BURCU

    Sen bu dolunay etkisini kariyer hayatın ve toplum önünde görünen yüzünden alacaksın. 13.11.2023 tarihine bir git bakalım bu konularla ilgili neye başladın, neye niyet ettin? Şimdi bu konuları kapatma zamanın geldi. Bu dolunay seni işle ve yaşamın arasında biraz zorlayabilir. Kendini evinden ziyade iş yaşamıyla ilgili sorunları çözerken bulabilirsin. Ancak kırıcı olmamaya özen göstermelisin. Aile yaşamını da bir düzen içerisinde tutman gerektiğini unutmamalısın. Bu dolunay seni kendini göstermen ya da finansal konularda da destekleyerek ruhsal çalkantını çözmende destek olabilir.

    astroloji

    Özellikle bu burçların 0-10 derece arası gezegeni olan güneş, yükselen, ay gibi gezegenleri olanlar çok daha fazla etki alabilir. Dolunay sonlanma demektir. Bu konularla ilgili sonlanmaları yapmalısın ki bir üst seviyeye ulaşabilesin. Karşılaştığın zorluklara sakın isyan etme. Çünkü hepsi seni daha da güçlendirmek için oluyor.

    24 Nisan akrep dolunayının kazanan burçları belli oldu! 24 Nisan akrep dolunayının kazanan burçları belli oldu!


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