24 Nisan akrep dolunayının kazanan burçları belli oldu! Şans sizden yana olacak... Etkileri 21 gün sürecek

Özellikle diyete başlamak için çok verimli olan akrep dolunayı bu dönemde başlanan işin daha verimli olacağını ve istikrarlı ilerletilebileceğini vurguluyor. Etkilerini 19 Nisan ile 10 Mayıs arasında gösterecek olan akrep dolunayı 24 nisan tarihinde gerçekleşecek. Astrolog Güler, 24 nisan akrep dolunayının kazanan ve şanslı burçlarını açıkladı. İşte detaylar...

YENGEÇ (23 HAZİRAN-22 TEMMUZ)

Sen bu dolunay enerjisiyle aslında kendinde mevcut olan potansiyellerini görme şansı yakalayabilirsin ki sistem zaten sana bunu görmen için ilahi anlamda destekler sağlayabilir. Yapman gereken cesur olman ve yeteneklerinle ilgili konularda kendine ışık tutmak. Sosyal medyada görünür olabilir, yurt dışı iş ve işlemlerinde sonuç alabilir, hukuksal konularda başarı şansı elde edebilirsin.

AKREP - (23 EKİM-21 KASIM)

Duygularınla ilgili bazı konularda artık kendine güvenmen gereken olaylar yaşayabilirsin. Eğer evli ve bebek bekleyen bir akrepsen bu dolunay sana bunu sağlayabilir. Riskli yatırımlarda finansal kaynaklarını değerlendiriyorsan bu dolunayla kazanç elde edebilirsin. İçsel sesine güvendiğinde hayatın aslında o kadar da krizsel olmadığını deneyimleyeceğin bir dolunay olabilir.

BALIK - (20 ŞUBAT-20 MART)

Bu dolunay sana yeni yaşam vizyonu elde etmen için fırsat sunabilir. Bunun için de hukuksal işlemlerini sonlandırabilir, yurt dışı çıkışın gündeme gelebilir, yeni bir akademik hayata başlama potansiyelin olabilir. Yaşadığın krizlerin geçici olduğunu, gün sonunda kazananın sen olacağına inanman gereken bir dolunay yaşayabilirsin. Manevi korkularını kontrol etmeyi öğrendiğinde sonuç beklediğinden de iyi olabilir.







