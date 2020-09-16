21 günlük sağlıklı yaşam programı

Diyetisyen Mehtap Yakut, programın detaylarından bahsederek neden yapılması gerektiğini ve dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Öncelikle bu programı neden uygulamalısınız?

Cevap basit: denge için. Dengeli bir yaşama giriş yapmak ve olumsuz beslenme alışkanlıklarımızdan uzaklaşmak için bu programı 21 gün uygulamak oldukça değerli. Hayatımızın geneline yayılabilecek sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirebilmek için tasarlanana 21 günlük bir program, tamamen şekersiz bir hayat sürdürmekten ziyade belirli alışkanlıklarından vazgeçip sonrasında yeni ve daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek için uygulanıyor.

Eğer siz de iştahını kontrol edemeyip fazla yemek yiyorsanız, sürekli tatlı krizlerine giriyorsanız, her yemeğin ardından aklınıza tatlı yemek geliyorsa, paketli hazır yiyecekler ve abur cuburlardan vazgeçemiyorsanız, alkole karşı zaafınız varsa ve sıklıkla yorgun hissediyorsanız bu programı uygulamalısınız.

Peki bu 21 günde neleri yiyip, nelerden uzak durmalısınız?

Bunları tüketebilirsiniz: