21 günlük sağlıklı yaşam programı

Diyetisyen Mehtap Yakut, programın detaylarından bahsederek neden yapılması gerektiğini ve dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.
Öncelikle bu programı neden uygulamalısınız?
Cevap basit: denge için. Dengeli bir yaşama giriş yapmak ve olumsuz beslenme alışkanlıklarımızdan uzaklaşmak için bu programı 21 gün uygulamak oldukça değerli. Hayatımızın geneline yayılabilecek sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirebilmek için tasarlanana 21 günlük bir program, tamamen şekersiz bir hayat sürdürmekten ziyade belirli alışkanlıklarından vazgeçip sonrasında yeni ve daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek için uygulanıyor.
Eğer siz de iştahını kontrol edemeyip fazla yemek yiyorsanız, sürekli tatlı krizlerine giriyorsanız, her yemeğin ardından aklınıza tatlı yemek geliyorsa, paketli hazır yiyecekler ve abur cuburlardan vazgeçemiyorsanız, alkole karşı zaafınız varsa ve sıklıkla yorgun hissediyorsanız bu programı uygulamalısınız.
Peki bu 21 günde neleri yiyip, nelerden uzak durmalısınız?
Bunları tüketebilirsiniz:
· Doğal olan, işlenmemiş, paketlenmemiş yiyecekler,
· Meyve ve sebze,
· Tam tahıl ürünleri: tam buğday ekmek, tam çavdar ekmek, yulaf ezmesi, bulgur, kinoa, karabuğday, tam buğday makarna
· Süt ve süt ürünleri,
· Et ve et ürünleri.
Bunlarla beraber günde 2, 5 – 3,5 litre su tüketmelisiniz. Kahveyi ise günde en fazla 2 fincan içmelisiniz. Ayrıca da günde en az 30 dakika tempolu yürüyüş veya başka bir egzersiz yapmanız ve her gün 8 saat uyumanız gerekiyor.
Bunlar ise yasak!
· Beyaz veya esmer şeker,
· Çikolata, pasta, dondurma, meyveli yoğurt, puding,
· Asitli ve şekerli içecekler,
· Paketlenmiş ve işlenmiş gıdalar,
· Kızartmalar,
· Tatlandırıcılar,
· Alkol,
· Beyaz un ve nişasta içeren ürünler: beyaz ekmek, hamur işleri, makarna, börek, simit, poğaça, kek, kurabiye vb.
· Cips, bisküvi, çikolata, gofret, kraker gibi abur cuburlar.
Bu program sabır ve disiplinle birlikte doğru şekilde uygulanabilirse, kendinizdeki değişimi hissetmeniz ve hayatınızın geri kalanında zararlı beslenme alışkanlıklarınızdan kurtulabilmeniz mümkün. Elbette bu süreç bir diyetisyen takibi ve yönlendirmesiyle yapılırsa başarı şansınız da o kadar yüksek olacaktır.
Diyetisyen Mehtap Yakut
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