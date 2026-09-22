Kolaylık olsun diye bulaşık makinesinde yıkattığınız mutfak aletleri bakteri saçıyor olabilir

Tahta kaşıklar, kesme tahtaları ve ahşap saplı mutfak gereçleri bulaşık makinesine atılmaması gereken eşyaların başında geliyor.

Yüksek sıcaklık ve yoğun suya maruz kalan ahşap zamanla çatlayabiliyor, eğilebiliyor veya parçalanabiliyor. Bulaşık makinesi deterjanları ise ahşabın doğal yağlarını uzaklaştırarak malzemenin daha kırılgan hale gelmesine neden olabiliyor.

Hotpoint'ten Adam Norris, oluşan çatlakların bakteriler için uygun bir ortam oluşturabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle ahşap mutfak gereçlerinin elde yıkanması öneriliyor.

Ancak ahşap eşyaları uzun süre suda bekletmemek gerekiyor. İnatçı lekeler veya kötü kokular için yüzeye biraz tuz serpip yarım limonla ovalamak ve ardından durulamak da uygulanabilecek yöntemler arasında.

YAPIŞMAZ TAVALAR DA RİSK ALTINDA

Yapışmaz kaplamaya sahip tava ve fırın kapları da bulaşık makinesinde zarar görebilen ürünlerden.

Sıcak su ve güçlü deterjanlar zamanla kaplamanın aşınmasına neden olabiliyor. Kopan kaplama parçaları ise bulaşık makinesinin filtresini tıkayarak cihazda bakım sorunlarına yol açabiliyor.

Adam Norris, ürünün üzerinde bulaşık makinesinde yıkanabilir ibaresi bulunuyorsa üreticinin talimatlarının kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Her yapışmaz ürünün aynı dayanıklılığa sahip olmadığına dikkat çekiliyor.

DÖKÜM TAVALARI DA MAKİNEYE KOYMAYIN

Döküm demir mutfak gereçleri de bulaşık makinesinden uzak tutulması gereken ürünlerden.

Döküm tavaların yüzeyinde oluşan koruyucu yağ tabakası hem yapışmazlık sağlıyor hem de paslanmaya karşı koruma oluşturuyor. Bulaşık makinesindeki deterjan ve sıcak su bu tabakayı aşındırarak tavanın zarar görmesine ve paslanmaya daha açık hale gelmesine neden olabiliyor.

Emaye kaplı döküm ürünlerde bile bulaşık makinesi yüzeyin zamanla matlaşmasına ve zarar görmesine yol açabiliyor.

Uzman, bu ürünlerin ılık ve sabunlu suyla elde yıkanmasını öneriyor. Doğru bakım yapıldığında döküm mutfak gereçlerinin uzun yıllar, hatta nesiller boyunca kullanılabileceği belirtiliyor.