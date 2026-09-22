Sadece bunu yaparak kemik sağlığınızı koruyabilirsiniz!

Çin'deki araştırmacılar, farklı egzersiz türleri ile kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişkiyi incelemek için 124 farklı çalışmadan elde edilen verileri analiz etti. Araştırmaya 40 yaş ve üzerindeki toplam 18 bin 429 kişi dahil edildi.

Araştırmacılar direnç egzersizleri, yoga, yürüyüş ve aerobik egzersizler gibi farklı aktivitelerin kemik sağlığı üzerindeki etkilerini karşılaştırdı.

Sonuçlarda, özellikle yaşa bağlı kemik kaybının yavaşlatılması açısından tempolu yürüyüş ve koşunun dikkat çektiği görüldü.

TEMPOLU YÜRÜYÜŞ KEMİKLERE İYİ GELİYOR

Araştırmaya göre tempolu yürüyüş veya koşu, kemik mineral yoğunluğunu destekleyen egzersizlerin başında geldi. Aerobik ve direnç egzersizlerinin birlikte yapılmasının da bazı bölgelerde olumlu sonuçlarla ilişkili olduğu belirlendi.

Üstelik araştırmacılara göre egzersizin etkisini görmek için saatlerce spor yapmak gerekmiyor. Haftada yaklaşık 600 MET-dakika (Metabolik Eşdeğer) düzeyindeki aktivitenin kemik yoğunluğu açısından fark yaratmaya başlayabileceği belirtildi. Bu miktar yaklaşık 2-3 saatlik tempolu yürüyüş veya koşuya karşılık geliyor.

HERKES AYNI SONUCU ALMAYABİLİR

Araştırmada egzersizin etkisinin kişiden kişiye değişebildiği de görüldü. Orta yaş grubundaki ve sağlıklı vücut kitle indeksine sahip kişilerde kemik mineral yoğunluğundaki etkilerin daha belirgin olduğu belirtildi.

Daha ileri yaştaki kişiler ile fazla kilolu veya obez bireylerde ise yanıtın daha sınırlı olduğu görüldü.

Bu nedenle tek bir egzersiz programının herkes için aynı sonucu vermeyebileceği vurgulandı.

KEMİK SAĞLIĞI İÇİN HAREKET ÖNEMLİ

Osteoporoz, yaşla birlikte kemiklerin zayıflamasına ve daha kolay kırılmasına neden olabiliyor. Özellikle ileri yaşlarda meydana gelen kırıklar uzun iyileşme süreçlerine ve hareket kısıtlılığına yol açabiliyor.

Araştırmacılar, egzersizin kemik yoğunluğundaki yaşa bağlı azalmayı mütevazı ancak klinik açıdan anlamlı ölçüde azaltabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte çalışmada bazı sonuçlara ilişkin kanıt düzeyinin düşük veya orta seviyede olduğu ve egzersiz ile kırık riskindeki ilişkiyi netleştirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunduğu ifade ediliyor.

Araştırmanın sonuçları BMJ dergisinde yayımlandı.

