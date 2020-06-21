21 Haziran güneş tutulması mest etti! Ateş çemberini görmek için tüm dünya kilitlendi

21 Haziran yaz gün dönümüne denk gelen ve 'ateş çemberi' olarak da bilinen halkalı güneş tutulması, 1 dakika 22 saniye sürdü. Yerkürenin yalnızca yüzde 2'lik bir bölümünden görülebildi.
'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUYOR?
Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.
'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI NEREDEN İZLENEBİLDİ?
Tutulma, Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çin'in bazı bölgelerinden izlendi. Tutulma Güney ve doğu Avrupa ile kuzey Avustralya'da ise kısmi olarak izlendi
'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN DE İZLENDİ
Türkiye'den de izlenen olan tutulma 06:45’te başladı ve en net Hakkari'de görüldü.
1 dakika 22 saniye göründü! Tüm dünyaya yetti
Tayland
Etkinlikleri iptal ettiren Covid-19 salgını ise doğa olayına meraklı olanları caydırmayı başaramadı.
Tayland
Tutulma Kenya'dan Çin'e, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye birçok ülkeden heyecanla takip edildi.
Türkiye
Türkiye'den kısmen izlenebilen güneş tutulması, İstanbul semalarından da izlendi. Sabah 06.45'te başlayan tutulma güzel görüntüler oluşturdu.
Pakistan
Güneş tutulması Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerde inanılmaz görüntüler ortaya çıkardı. Birçok insan, hasta yakınlarını şifa bulmaları için kumlara gömüp bekledi.
Hindistan
Hindistan'da ayrıca dini ayinler düzenlendi. Hindu dinine mensup gruplar, nehirlerde suya girerek Güneş Tanrısı'na dualar etti.
İran
Astronomi etkinlikleri düzenleyen kurumlar ise özel geziler düzenlemek yerine bu kez internet üzerinden canlı yayınlarla meraklılara bu olayı takip etme imkanı sundu.