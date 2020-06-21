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  4. 21 Haziran güneş tutulması mest etti! Ateş çemberini görmek için tüm dünya kilitlendi

21 Haziran güneş tutulması mest etti! Ateş çemberini görmek için tüm dünya kilitlendi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.06.2020 14:53 | Son Güncelleme

21 Haziran güneş tutulması, Türkiye'den Çin'e, Ürdün'den Kenya'ya birçok ülkede izlendi. 'Ateş çemberi' sırasında inanılmaz görüntüler ortaya çıkarken, 1 dakika 22 saniye süren görüntü mest etti.

21 Haziran yaz gün dönümüne denk gelen ve 'ateş çemberi' olarak da bilinen halkalı güneş tutulması, 1 dakika 22 saniye sürdü. Yerkürenin yalnızca yüzde 2'lik bir bölümünden görülebildi.

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUYOR?

Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI NEREDEN İZLENEBİLDİ?

Tutulma, Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çin'in bazı bölgelerinden izlendi. Tutulma Güney ve doğu Avrupa ile kuzey Avustralya'da ise kısmi olarak izlendi

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN DE İZLENDİ

Türkiye'den de izlenen olan tutulma 06:45’te başladı ve en net Hakkari'de görüldü.

1 dakika 22 saniye göründü! Tüm dünyaya yetti

Tayland

Tayland
Etkinlikleri iptal ettiren Covid-19 salgını ise doğa olayına meraklı olanları caydırmayı başaramadı.

Tayland

Tayland
Tutulma Kenya'dan Çin'e, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye birçok ülkeden heyecanla takip edildi.

Türkiye

Türkiye
Türkiye'den kısmen izlenebilen güneş tutulması, İstanbul semalarından da izlendi. Sabah 06.45'te başlayan tutulma güzel görüntüler oluşturdu.

Pakistan

Pakistan
Güneş tutulması Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerde inanılmaz görüntüler ortaya çıkardı. Birçok insan, hasta yakınlarını şifa bulmaları için kumlara gömüp bekledi.

Hindistan

Hindistan
Hindistan'da ayrıca dini ayinler düzenlendi. Hindu dinine mensup gruplar, nehirlerde suya girerek Güneş Tanrısı'na dualar etti.

İran

İran
Astronomi etkinlikleri düzenleyen kurumlar ise özel geziler düzenlemek yerine bu kez internet üzerinden canlı yayınlarla meraklılara bu olayı takip etme imkanı sundu.

İsrail

İsrail

Ürdün

Ürdün

Nepal

Nepal

Bahreyn

Bahreyn

Japonya

Japonya
(Reuters)

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