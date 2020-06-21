21 Haziran güneş tutulması mest etti! Ateş çemberini görmek için tüm dünya kilitlendi

21 Haziran yaz gün dönümüne denk gelen ve 'ateş çemberi' olarak da bilinen halkalı güneş tutulması, 1 dakika 22 saniye sürdü. Yerkürenin yalnızca yüzde 2'lik bir bölümünden görülebildi.

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUYOR?

Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI NEREDEN İZLENEBİLDİ?

Tutulma, Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çin'in bazı bölgelerinden izlendi. Tutulma Güney ve doğu Avrupa ile kuzey Avustralya'da ise kısmi olarak izlendi

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN DE İZLENDİ

Türkiye'den de izlenen olan tutulma 06:45’te başladı ve en net Hakkari'de görüldü.